Горячие новости
Главная | Новости Севастополя | В Севастополе с 6 марта на ул. Суворова — ограничение движения всех транспортных средств

crimeapress_news

В Севастополе с 6 марта на ул. Суворова - ограничение движения всех транспортных средств
иллюстрация: пресс-служба Правительства Севастополя

В Севастополе с 6 марта на ул. Суворова — ограничение движения всех транспортных средств

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 13:25 03.03.2020

С 6 по 22 марта по ул. Суворова на участке от пересечения с ул. Володарского до ул. Большой Морской вводится ограничение движения всех транспортных средств в связи с проведением работ по комплексному благоустройству на проезжей части и тротуарах.

Движение по ул. Суворова со стороны ул. Воронина будет осуществляться до ул. Сергеева-Ценского с объездом участка проведения работ по ул. Советская и ул. Василия Кучера. С ул. Володарского будет организован объезд по ул. Суворова до пересечения с ул. Сергеева-Ценского в одностороннем режиме, — отмечают в пресс-службе Правительства Севастополя. 

С 14 марта по 4 апреля вводится прекращение движения всех видов транспорта на ул. Шмидта. Организация дорожного движения по участку от пересечения ул. Адмирала Октябрьского до ул. Шмидта будет восстановлена в привычном режиме – одностороннее движение от вышеуказанного перекрестка в направлении ул. Адмирала Октябрьского. На участке ул. Адмирала Октябрьского от ул. Очаковцев до ул. Большой Морской и далее до пл. Ушакова движение будет открыто только для общественного транспорта по одной полосе.

В Севастополе с 6 марта на ул. Суворова - ограничение движения всех транспортных средств

Комментарии для сайта Cackle

Loading...

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2020 гг.