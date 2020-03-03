В Севастополе с 6 марта на ул. Суворова — ограничение движения всех транспортных средств

С 6 по 22 марта по ул. Суворова на участке от пересечения с ул. Володарского до ул. Большой Морской вводится ограничение движения всех транспортных средств в связи с проведением работ по комплексному благоустройству на проезжей части и тротуарах.

Движение по ул. Суворова со стороны ул. Воронина будет осуществляться до ул. Сергеева-Ценского с объездом участка проведения работ по ул. Советская и ул. Василия Кучера. С ул. Володарского будет организован объезд по ул. Суворова до пересечения с ул. Сергеева-Ценского в одностороннем режиме, — отмечают в пресс-службе Правительства Севастополя.

С 14 марта по 4 апреля вводится прекращение движения всех видов транспорта на ул. Шмидта. Организация дорожного движения по участку от пересечения ул. Адмирала Октябрьского до ул. Шмидта будет восстановлена в привычном режиме – одностороннее движение от вышеуказанного перекрестка в направлении ул. Адмирала Октябрьского. На участке ул. Адмирала Октябрьского от ул. Очаковцев до ул. Большой Морской и далее до пл. Ушакова движение будет открыто только для общественного транспорта по одной полосе.