В Севастополе с гостиницы «Украина» демонтировали название

Утром 8 августа к гостинице «Украина» на пл.Ушакова в Севастополе подъехал кран и начался демонтаж конструкции фирменного названия отеля, которые простояли на крыше без малого 60 лет. Металлические буквы составляющие три слова «гостиница Украина ресторан» сняли с крыши, металлический каркас, на котором они крепились, распилили и увезли на грузовике.
Да, сегодня со здания гостиницы был произведен демонтаж названия. Работы производились в рамках реконструкции, которые предпринимает новый собственник отеля. О смене названия пока сказать ничего не могу, — так по телефону прокомментировали журналистам «Севастопольской газеты» событие в гостинице.
Гостиница «Украина» была построена в 1963 году строительным управлением № 42 треста «Севастопольстрой» по проекту архитекторов Брауде и Смирнова. Первое предложенное название гостиницы было «Алые паруса».
Отель находится в центре Севастополя и сменил собственника в 2025 году. Новым хозяином гостиницы стала фирма «Союз Маринс Групп», известная своим управлением сетью отелей Marins Hotels и отелем «Ялта Интурист» в Крыму. В планах нового собственника — масштабная реконструкция советского отеля на пл.Ушакова.
Гостиница в столице Крыма с аналогичным названием сменила его на «Симферополь гранд отель» еще в 2023 году.
источник: «Севастопольская газета»
инфраструктура Севастополя