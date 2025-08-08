Прямо сейчас:
Новости Республики
В Севастополе с гостиницы «Украина» демонтировали название
источник фото: ГТРК "Севастополь"

В Севастополе с гостиницы «Украина» демонтировали название

Опубликовал: КрымPRESS в Инфраструктура Крыма 15:07 08.08.2025

Утром 8 августа к гостинице «Украина» на пл.Ушакова в Севастополе подъехал кран и начался демонтаж конструкции фирменного названия отеля, которые простояли на крыше без малого 60 лет. Металлические буквы составляющие три слова «гостиница Украина ресторан» сняли с крыши, металлический каркас, на котором они крепились, распилили и увезли на грузовике.

Да, сегодня со здания гостиницы был произведен демонтаж названия. Работы производились в рамках реконструкции, которые предпринимает новый собственник отеля. О смене названия пока сказать ничего не могу, — так по телефону прокомментировали журналистам «Севастопольской газеты» событие в гостинице.

Гостиница «Украина» была построена в 1963 году строительным управлением № 42 треста «Севастопольстрой» по проекту архитекторов Брауде и Смирнова. Первое предложенное название гостиницы было «Алые паруса».

Отель находится в центре Севастополя и сменил собственника в 2025 году. Новым хозяином гостиницы стала фирма «Союз Маринс Групп», известная своим управлением сетью отелей Marins Hotels и отелем «Ялта Интурист» в Крыму. В планах нового собственника — масштабная реконструкция советского отеля на пл.Ушакова.

Гостиница в столице Крыма с аналогичным названием сменила его на «Симферополь гранд отель» еще в 2023 году.

источник: «Севастопольская газета»

Просмотры: 9

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

