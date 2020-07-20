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В Севастополе с мелководья снимали катер

В Севастополе с мелководья снимали катер

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия в Крыму 18:16 20.07.2020

В Севастополе катер угодил в «западню» в акватории района мыса Херсонес. Существовала угроза посадки судна на мель.

По прибытию Специализированного отряда чрезвычайного ведомства, а также Центра обеспечения мероприятий гражданской защиты города было установлено, что на мелководье течением вынесло частное судно, потерявшее ход. Благодаря грамотным тактическим решениям, слаженным и профессиональным действиям спасателей быстро удалось нейтрализовать опасную ситуацию. Проведены работы по снятию судна с мели, выполнена буксировка к временной стоянке. Спасены 2 человека.  От МЧС России в операции участвовало 4 человека личного состава и одно плавсредство, от ЦГЗ – 2 человека и также одно плавсредство, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России в Севастополе.

фото: пресс-служба ГУ МЧС России в Севастополе

В Севастополе с мелководья снимали катер

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