В Севастополе с мелководья снимали катер

В Севастополе катер угодил в «западню» в акватории района мыса Херсонес. Существовала угроза посадки судна на мель.

По прибытию Специализированного отряда чрезвычайного ведомства, а также Центра обеспечения мероприятий гражданской защиты города было установлено, что на мелководье течением вынесло частное судно, потерявшее ход. Благодаря грамотным тактическим решениям, слаженным и профессиональным действиям спасателей быстро удалось нейтрализовать опасную ситуацию. Проведены работы по снятию судна с мели, выполнена буксировка к временной стоянке. Спасены 2 человека. От МЧС России в операции участвовало 4 человека личного состава и одно плавсредство, от ЦГЗ – 2 человека и также одно плавсредство, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России в Севастополе.