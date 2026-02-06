В Севастополе с начала года демонтировали уже 16 незаконных НТО

С начала 2026 года на территории города уже демонтировано 16 незаконно установленных нестационарных торговых объектов (НТО), а также составлено 24 протокола об административном правонарушении по статье 11.1 Закона города Севастополя № 130-ЗС «Об административных правонарушениях».

Так, 4 февраля 2026 года сотрудниками департамента сельского хозяйства и потребительского рынка при участии прокуратуры Ленинского района составлено 4 протокола в отношении лиц, осуществлявших торговлю без разрешения. При этом нарушители ранее уже получали официальные уведомления о необходимости привести свою деятельность в соответствие с законом, однако необходимые документы, подтверждающие законность размещения торговых точек, в департамент так и не были предоставлены.

Продукция, реализуемая вне официальных и контролируемых мест торговли, не проходит обязательный ветеринарный и санитарный контроль. Отсутствие надлежащих условий хранения и транспортировки делает такие товары — особенно скоропортящиеся, такие как молочные изделия, мясо, рыба, овощи и фрукты — потенциально опасными для здоровья. Покупка «с рук» может привести к пищевым отравлениям, кишечным инфекциям и другим серьезным заболеваниям, — объяснила директор департамента Наталия Скорюкова.

На сегодняшний день в городе функционируют: