В Севастополе с последствиями непогоды практически справились

В Севастополе подвели итоги борьбы со стихией: 245 обращений граждан в управляющие компании и 76 оперативных выездов.

По прогнозу сегодня ночью грозовое предупреждение, поэтому продолжаем работать в прежнем режиме — это касается всех городских служб. В Севастополе последствия были не такими значительными, как в Ялте и Керчи, но тем не менее, нашими службами была проведена большая работа, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя губернатора Михаила Развожаева.

С начала выпадения осадков для ликвидации последствий непогоды в Севастополе было задействовано большое количество ресурсов. Так, только от Севавтодора 18 июня участие в работах принимали 35 человек и 24 единицы техники, 19 июня — 33 человека и 18 единиц техники, 20 июня — 10 человек и 8 единиц техники.

Специалистами проводился постоянный мониторинг состояния улично-дорожной сети. 18 и 19 июня были проведены следующие работы: прочистка решеток ливневой канализации на улицах; устранение подтоплений на проезжей части и обеспечение водоотвода; очистка лотков; уборка деревьев с проезжей части и тротуаров; очистка покрытия грунта на автомобильных дорогах. На автодороге Ялта-Севастополь проводилась уборка камней. В круглосуточном режиме проводилась механизированная очистка асфальтового покрытия дорог. Оползневые участки до сих пор под постоянным мониторингом.

В работах на автомобильной дороге, ведущей к лагерю «Горный», задействовано шесть человек и пять единиц техники с целью мониторинга уровня воды и принятия мер по обеспечению безопасности на данном участке. В выходные дни там было организовано круглосуточное дежурство силами МЧС, ГИБДД, Севавтодора, Департамента общественной безопасности.

После вывоза детей из лагеря приступят к восстановительным работам. Срок завершения работ запланирован на 24 июня. Сейчас там ведутся подготовительные работы и проводится мониторинг, поэтому хотелось бы обратиться к жителям, чтобы до конца срока выполнения работ не перемещались по дороге на лагерь «Горный», чтобы не мешать рабочим, — отмечает вице-губернатор Алексей Парикин.

Кроме того, сейчас проводятся ремонтно-восстановительные работы на участке дороги Орлиное-Родниковое. Задействовано 11 единиц техники и 6 рабочих. Срок выполнения — завтра до 18:00. Движение на данном участке перекрываться не будет.

По сообщениям главы Орлиновского муниципального округа, было подтоплено пять домов в селе Гончарное, два дома в селе Родниковое, семь домов в селе Павловка.

Подтопление было зафиксировано и в подземном пешеходном переходе на проспекте Ген. Острякова. Проблему устранили в течение суток.

Повлияла стихия и на работу транспорта. 18 июня были приостановлены перевозки в г. Ялта, вечером движение было восстановлено. Кроме того, на один день прекращалось троллейбусное движение в бухте «Казачья». Сейчас все работает в прежнем режиме.

В связи с тем, что к таким обильным осадкам мы подготовились заранее, сформировали необходимое количество бригад для своевременного реагирования по ликвидации последствий обильных осадков, подготовили технику, предварительно обследовали ливневые канализации, взяли на контроль самые проблемные участки, то таких больших и серьезных последствий нам удалось избежать, — говорит вице-губернатор Николай Жигулин.

Водоканал сформировал 8 бригад по 30 человек, сотрудниками предприятия использовано 14 единиц техники. Специалисты дежурили круглосуточно с четверга до сегодняшнего дня. За весь период прочищено 356 ливневых решеток. В местах, где отсутствует ливневая канализация, локально производилась откачка воды вместе с МЧС.

По данным Горсвета, в связи с непогодой было зарегистрировано 99 аварий. На сегодняшний день 11 заявок остаются в работе, все остальные закрыты. Обращения касались обрывов линий освещения, которые произошли из-за падения деревьев.

МЧС, севастопольский лесхоз, Экоцентр, Севприроднадзор, Департамент общественной безопасности и внутригородские муниципальные образования осуществляли круглосуточное дежурство на всех озерах, чтобы не было переливов, переполнения, разрушения берегов. Дежурство осуществлялось даже на тех прудах, которые до выпадения обильных осадков были безводны.

Из-за прихода большого количества воды произошло размытие дамбы на Тороповой даче. Сейчас перелива нет, вся вода приходит в озеро у горы Гасфорта. В водоем пришло уже более 500 тысяч кубометров воды. Угрозы для гидротехнического сооружения озера сейчас нет. Источник наполнен.

На пруде Туристский переполнения допущено не было.

В течение этой недели по всем 25 гидротехническим сооружениям будут проведены всесторонние обследования для оценки их состояния.

Вице-губернатор Николай Жигулин также доложил, что «в реках Бельбек и Черная фиксировался повышенный уровень мутности, поэтому было принято решение в ночь с пятницы на субботу и с субботы на воскресенье ввести ограничения по подаче воды. Сегодня вся система в рабочем состоянии и город получает качественную питьевую воду».

В результате сильных дождей наполнились практически все водоемы. За 3 дня в Чернореченское водохранилище пришло 14,5 млн кубов воды. На сегодняшний день запас воды составляет 43 млн кубов. В связи со сходом воды с гор ожидается дополнительный приход около 6 млн кубов.

Еще раз хочу поблагодарить и МВД, и МЧС, всех коллег, которые были подключены к работе. Всем городским службам, которые в оперативном режиме все хорошо отработали — спасибо!, — подчёркивает губернатор Михаил Развожаев.

В общей сложности к ликвидации последствий неблагоприятных погодных условий было привлечено 64 единицы техники и 389 человек.

Напомним, в период с 17 по 18 июня в Севастополе фиксировался сильный порывистый ветер и обильный дождь. В результате было повреждено около 135 деревьев. Незначительные повреждения получили два автомобиля. На все заявки и звонки жителей городские службы реагировали оперативно. Сегодня в городе убирают мелкие ветки и листья. Городские службы продолжают работать в режиме повышенной готовности.