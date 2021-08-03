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В Севастополе самозанятые смогут рассчитывать на микрозаймы

В Севастополе самозанятые смогут рассчитывать на микрозаймы

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 13:58 03.08.2021

Фонд микрофинансирования города Севастополя приступил к реализации мероприятий по оказанию государственной поддержки самозанятым гражданам – лицам, применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход».

Самозанятые смогут получать займы в размере до 500 тысяч рублей на срок до 36 месяцев, а если в регионе действует режим повышенной готовности – до 24 месяцев. Ставка не будет превышать ключевую ставку Центрального банка РФ на дату заключения договора. В Фонде микрофинансирования рассмотрение займет не более 5 дней, поэтому мы уверены в востребованности этого кредитного продукта, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя директора Фонда микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства в Севастополе Людмилу Добрецову.

До настоящего момента самозанятым были доступны только обычные потребительские кредиты — как физическим лицам: с достаточно высокой процентной ставкой и длительным периодом рассмотрения заявок.

Напомним, что режим «Налог на профессиональный доход» могут применять физические лица при одновременном соблюдении условий:

  • они получают доход от самостоятельного ведения деятельности или использования имущества;
  • при ведении этой деятельности не имеют работодателя, с которым заключен трудовой договор;
  • не привлекают для этой деятельности наемных работников по трудовым договорам;
  • вид деятельности, условия ее осуществления или сумма дохода не попадают в перечень исключений, указанных в статьях 4 и 6 Федерального закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ.

Более подробную информацию можно получить в Центре «Мой бизнес» по адресу проспект Октябрьской Революции, 42-Б корпус 6, на сайте Фонда микрофинансирования http://microfond92.ru или по телефону + 7 978 901 34 37.

В Севастополе самозанятые смогут рассчитывать на микрозаймы

В Севастополе самозанятые смогут рассчитывать на микрозаймы

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