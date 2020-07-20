В Севастополе сдадут в эксплуатацию две многоэтажки, которые «висели» без документов более 10 лет

В Севастополе будут введены в эксплуатацию два многоквартирных дома на ул. Т. Шевченко. Жители домов по адресу ул. Т. Шевченко 14 и 16 ждали этого события более 10 лет.

Не введенный в эксплуатацию дом — это значит, что люди не могут прописаться, не могут делать юридически значимые действия, не могут получать по месту прописки медицинскую помощь, оформлять социальные льготы. По этим двум домам никто не помогал застройщикам оформить необходимые документы в соответствии с российским законодательством. По моему поручению эта работа была организована. Здесь потребовались минимальные инвестиции, чтобы привести дома в соответствии с нормативами для ввода, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева.

По словам чиновника, до конца сегодняшнего дня застройщик получит документы о завершении объектов строительства:

Еще через два дня будут выданы разрешения на эксплуатацию, начнется оформление квартир в собственность.

В Севастополе насчитывается порядка 10 домов, которые можно достаточно легко ввести в эксплуатацию.

В ближайшее время оформление документов завершится по 2-3 домам. По остальным чуть позже, — отмечает врио губернатора Севастополя.

Кроме того, уверяют в местном Правительстве, власти решают вопрос с многоквартирными домами, которые построены на землях ИЖС.

Есть дома, где живут люди. Там несколько сложнее, но по ним работа тоже ведется, — подчеркнул Михаил Развожаев.

фото: пресс-служба Правительства Севастополя