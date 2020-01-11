В Севастополе сдать документы на продление «детских» выплат можно электронно

Департамент труда и социальной защиты напоминает о возможности онлайн записи на прием к специалистам органов соцзащиты для продления выплат при рождении первенца, а также назначения иных «детских» социальных пособий через официальный сайт ведомства.

Для удобства и с целью экономии времени севастопольских мамочек на портале департамента создана рубрика для записи на прием к специалистам отделов соцвыплат. Необходимо выбрать район своего проживания, день и время приема, заполнив специальную форму. Заявление на продление выплат заполняется на месте. В день приема с собой необходимо иметь пакет документов, — цитирует пресс-служба заместителья директора Департамента труда и социальной защиты населения Аллу Кордову.

По словам специалиста, консультации и разъяснения по вопросу предоставления любых мер социальной поддержки можно также получить в электронном виде: