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В Севастополе сдать документы на продление "детских" выплат можно электронно
иллюстрация: sun9-46.userapi.com

В Севастополе сдать документы на продление «детских» выплат можно электронно

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 18:32 11.01.2020

Департамент труда и социальной защиты напоминает о возможности онлайн записи на прием к специалистам органов соцзащиты для продления выплат при рождении первенца, а также назначения иных «детских» социальных пособий через официальный сайт ведомства.

Для удобства и с целью экономии времени севастопольских мамочек на портале департамента создана рубрика для записи на прием к специалистам отделов соцвыплат. Необходимо выбрать район своего проживания, день и время приема, заполнив специальную форму. Заявление на продление выплат заполняется на месте. В день приема с собой необходимо иметь пакет документов, — цитирует пресс-служба заместителья директора Департамента труда и социальной защиты населения Аллу Кордову.

По словам специалиста, консультации и разъяснения по вопросу предоставления любых мер социальной поддержки можно также получить в электронном виде:

Если есть какие-то вопросы, касающиеся работы органов соцзащиты, воспользуйтесь специальной формой обращения рубрики «Задать вопрос». Срок обработки таких сообщений составляет 1-3 рабочих дня. Ответ может быть направлен через электронный почтовый ящик, либо проведена консультация по телефону. Способ ответа заявитель выбирает самостоятельно.

В Севастополе сдать документы на продление "детских" выплат можно электронно

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