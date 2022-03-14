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В Севастополе сегодня простились с героем-десантником

В Севастополе сегодня простились с героем-десантником

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 21:38 14.03.2022

По информации губернатора Севастополя Михаила Развожаева, сегодня в городе простились с еще одним героем, погибшим в ходе спецоперации на Украине.

Сегодня проводили в последний путь Дениса Александровича Струнина. Он рос в Мелитополе, потом с отцом переехал в Севастополь. Десантник. Гвардии ефрейтор 7-й гвардейской горной десантно-штурмовой дивизии. Денис Александрович четко знал, что хочет защищать свою Родину. Он ещё в 2018 году сразу подписал контракт на военную службу до предельного возраста, — рассказал Развожаев.

Глава города выразил искренние соболезнования родным и близким героя-десантника.

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Денис Струнин погиб, прикрывая своих товарищей, под миномётным огнём. Он выполнил свой долг до конца. Награждён орденом Мужества посмертно.

В Севастополе сегодня простились с героем-десантником


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