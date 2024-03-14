В Севастополе сегодня проводили в последний путь героя, павшего на Херсонском направлении

Сегодня в Севастополе простились с героем СВО — ефрейтором Даниилом Князевым.

Даниил Игоревич Князев родился и вырос в Севастополе. Учился сначала в 54 школе, затем перешел в школу №33, которую и окончил. После школы проучился 4 года в Севастопольской морской академии, в 2013 году получил диплом штурмана. В 2015 году Даниил заключил контракт с ВС РФ и проходил военную службу в одной из частей Южного военного округа в Севастополе. С первых дней участвовал в проведении СВО. Воевал грамотно, умело, профессионально, — рассказал губернатор Севастополя Михаил Развожаев.