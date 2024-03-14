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В Севастополе сегодня проводили в последний путь героя, павшего на Херсонском направлении

В Севастополе сегодня проводили в последний путь героя, павшего на Херсонском направлении

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 22:21 14.03.2024

Сегодня в Севастополе простились с героем СВО — ефрейтором Даниилом Князевым.

Даниил Игоревич Князев родился и вырос в Севастополе. Учился сначала в 54 школе, затем перешел в школу №33, которую и окончил. После школы проучился 4 года в Севастопольской морской академии, в 2013 году получил диплом штурмана. В 2015 году Даниил заключил контракт с ВС РФ и проходил военную службу в одной из частей Южного военного округа в Севастополе. С первых дней участвовал в проведении СВО. Воевал грамотно, умело, профессионально, — рассказал губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

В Севастополе сегодня проводили в последний пут героя, павшего на Херсонском направлении

Даниил Игоревич Князев геройски погиб в ходе боев на Херсонском направлении. Будем помнить земляка – отважного воина!

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