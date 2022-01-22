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В Севастополе сегодня веером горела баня
Фото: ГУ МЧС России по г. Севастополю

В Севастополе сегодня вечером горела баня

Опубликовал: CrimeaPRESS в МЧС Крыма 20:27 22.01.2022

22 января, в 18:46 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по г. Севастополю от очевидцев поступило сообщение, что в СТ «Сосенки» горит баня.

По указанному адресу выдвинулись силы МЧС России: два отделения 1-й пожарно-спасательной части, одно отделение 6-й пожарно-спасательной части. По прибытии информация подтвердилась. Сформировано звено ГЗДС. На тушение подано 2 ствола «Б». Площадь пожара составляет 7 квадратных метров, — сообщили в чрезвычайном ведомстве.

Погибших, пострадавших нет. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

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