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В Севастополе сельхозпроизводителям хотят выделять отдельные торговые места
Фото: sev.gov.ru

В Севастополе сельхозпроизводителям хотят выделять отдельные торговые места

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Севастополя 20:15 26.10.2021

В Севастополе утверждена новая схема размещения нестационарных торговых объектов. Об этом рассказал директор городского Департамента сельского хозяйства и потребительского рынка Вадим Кирпичников.

По его словам, специальной комиссией была проведена работа, в результате которой было предложено включить дополнительно 91 место в схему размещения нестационарных торговых объектов.

Из них для товаропроизводителей – 62 места, на основании договоров действующих аренд земельных участков – 17, исключается 2 места и изменяются параметры, уточняются функции и координаты 44 мест, — отметил Кирпичников.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев акцентировал внимание на том, чтобы новые места предоставлялись преимущественно местным сельскохозяйственным товаропроизводителям.

Я прошу очень жестко эту ситуацию контролировать, чтобы под видом сельхозтоваропроизводителей не появились люди, которые занимаются скупкой и перепродажей продукции по спекулятивным ценам. Надо держать эту ситуацию на контроле, потому это влияет на уровень цен. У нас нет задачи увеличить количество точек, нам важно создать новые места для тех, кто производит продукцию в Севастополе, — подчеркнул глава города. 

Напомним, всего в Севастополе 33 сельхозтоваропроизводителя, из которых 13 крупных предприятий и 20 крестьянско-фермерских хозяйств.

В Севастополе сельхозпроизводителям хотят выделять отдельные торговые места

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