В Севастополе семьи открывают бизнес при господдержке

В Севастополе социальный контракт выступает действенным механизмом поддержки граждан, позволяя им открыть собственное дело, трудоустроиться и обеспечить финансовую стабильность семьи.

Право на заключение соцконтракта имеют жители Севастополя, чей среднедушевой доход ниже прожиточного минимума, установленного в регионе (19 318 рублей). Приоритет отдается многодетным семьям, родителям с детьми, участникам СВО и их близким. Для безработных ветеранов СВО доступна возможность начать бизнес по соцконтракту. Аналогичным правом могут воспользоваться супруги ветеранов с инвалидностью I или II группы, если сам ветеран отказался от помощи. В этом случае оценка нуждаемости (дохода семьи) не проводится.

Как пояснила Анна Куликова, главный специалист отдела по сопровождению соцконтракта департамента труда и соцзащиты населения, максимальная сумма по направлению осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности составляет 350 000 рублей (точный размер зависит от бизнес-плана). Выплата распределяется так:

до 10% — на оформление разрешительной документации, покупку ПО и неисключительных прав на программы;

до 15% — на принятие имущественных обязательств, необходимых для предпринимательской деятельности;

до 5% — на размещение и продвижение товаров или услуг на онлайн-площадках, в соцсетях и сервисах объявлений.

Оставшиеся средства (либо вся сумма, если указанные расходы отсутствуют) можно направить на приобретение основных средств и материально-производственных запасов для бизнеса.

Подать заявление на соцконтракт можно через Госуслуги, в МФЦ либо в департамент труда и соцзащиты населения (улица Руднева, 40, кабинет 405). Срок заключения соцконтракта от 3 до 12 месяцев, в зависимости от выбранного направления.

На сегодняшний день заключено 162 соцконтракта. Из них по мероприятиям: поиск работы — 37, осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности — 107, осуществление иных мероприятий, направленных на преодоление гражданином трудной жизненной ситуации — 18, — уточнила Анна Куликова.

История семьи Татьяны Лихолобовой — наглядная иллюстрация перемен к лучшему.

Мой супруг Сергей — парикмахер с 27-летним стажем, я — специалист по массажу. Это наш семейный бизнес. Мы переехали из Кемеровской области, мечтали жить у моря. В Новокузнецке у нас уже был салон красоты. Для нас это не просто работа, а ремесло и смысл жизни. Соцконтракт стал мощной точкой старта, позволил открыться. А дальше мы использовали свой опыт. Сейчас нам уже год, как мы работаем, — делится Татьяна.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя