В Севастополе семьи погибших военнослужащих получат дополнительно по миллиону рублей

Семьи военнослужащих, погибших во время проведения специальной военной операции, кроме федеральных выплат получат по миллиону рублей от региона. Выделение денег из резервного фонда в размере 10 миллионов рублей было одобрено на заседании правительства Севастополя.

Президент принял решение о федеральной поддержке семей военнослужащих, погибших во время проведения специальной военной операции. Севастополь тоже понес потери. Предлагаю на региональном уровне тоже поддержать семьи и выплатить из резервного фонда по миллиону рублей. Выплаты должны быть произведены в кратчайшие сроки, – поручил Департаменту социальной защиты губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Напомним, указом Президента РФ предусмотрены следующие выплаты: в случае гибели (смерти) военнослужащих, лиц, проходящих службу в войсках национальной гвардии РФ и имеющих специальное звание полиции, принимающих участие в специальной военной операции на территории ДНР, ЛНР и Украины, а также выполнявших специальные задачи в САР, членам их семей осуществляется выплата в размере 5 млн. рублей в равных долях. Военнослужащим, лицам, проходящим службу в войсках национальной гвардии РФ и имеющим специальное звание полиции, принимающим участие в специальной военной операции на территории ДНР, ЛНР и Украины, а также выполняющим специальные задачи в САР, получившим ранение (контузию, травму, увечье) в ходе проведения специальной военной операции, осуществляется единовременная выплата в размере 3 млн. рублей.

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