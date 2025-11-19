В Севастополе семьи участников СВО могут получить бесплатную помощь в рамках мероприятия «Правомобиль»

22 ноября с 16:00 до 18:00 в МКЦ «Бухта Казачья» Комитет семей воинов Отечества Севастополя приглашает на особенное мероприятие – «Правомобиль».

Это не просто встреча, а возможность получить максимальную помощь от представителей ведущих ведомств в одном месте! Мы собрали для вас специалистов, которые готовы ответить на ваши вопросы и оказать содействие в решении самых актуальных задач, — отмечают организаторы.

На мероприятии будут присутствовать:

• Уполномоченный по правам человека

• Департамент труда и социальной защиты населения города Севастополя

• Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации

• Военная прокуратура

• Управление Федеральной налоговой службы по городу Севастополю

• Адвокатская палата

• Нотариус

Что вас ждет:

• Бесплатные юридические консультации по самым разным вопросам.

• Помощь в оформлении документов и решении социальных и правовых вопросов.

• Консультации по пенсионному обеспечению и социальным выплатам.

• Разъяснения по налоговому законодательству.

• Ответы на вопросы, связанные с военной службой и правами военнослужащих.

Не упустите шанс получить исчерпывающую информацию и необходимую поддержку. Мы ждем вас, чтобы помочь в решении любых возникающих вопросов, — подчёркивают в оргкомитете события.

Место проведения: МКЦ «Бухта Казачья», ул. Казачья 47

Дата: 22 ноября

Время: 16:00 — 18:00

Для связи и записи (Виктория Львовна): +7 (978) 578-95-45

Telegram: @Ksvosvyazbot

источник: Нотариальная палата города Севастополя