В Севастополе семьи участников СВО могут получить бесплатную помощь в рамках мероприятия «Правомобиль»

22 ноября с 16:00 до 18:00 в МКЦ «Бухта Казачья» Комитет семей воинов Отечества Севастополя приглашает на особенное мероприятие – «Правомобиль».
Это не просто встреча, а возможность получить максимальную помощь от представителей ведущих ведомств в одном месте! Мы собрали для вас специалистов, которые готовы ответить на ваши вопросы и оказать содействие в решении самых актуальных задач, — отмечают организаторы.
На мероприятии будут присутствовать:
• Уполномоченный по правам человека
• Департамент труда и социальной защиты населения города Севастополя
• Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации
• Военная прокуратура
• Управление Федеральной налоговой службы по городу Севастополю
• Адвокатская палата
• Нотариус
Что вас ждет:
• Бесплатные юридические консультации по самым разным вопросам.
• Помощь в оформлении документов и решении социальных и правовых вопросов.
• Консультации по пенсионному обеспечению и социальным выплатам.
• Разъяснения по налоговому законодательству.
• Ответы на вопросы, связанные с военной службой и правами военнослужащих.
Не упустите шанс получить исчерпывающую информацию и необходимую поддержку. Мы ждем вас, чтобы помочь в решении любых возникающих вопросов, — подчёркивают в оргкомитете события.
- Место проведения: МКЦ «Бухта Казачья», ул. Казачья 47
- Дата: 22 ноября
- Время: 16:00 — 18:00
- Для связи и записи (Виктория Львовна): +7 (978) 578-95-45
- Telegram: @Ksvosvyazbot
источник: Нотариальная палата города Севастополя
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: Нотариальная палата Севастополя
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: Нотариальная палата Севастополя