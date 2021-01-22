В Севастополе семьям с детьми от 3 до 7 лет увеличат выплаты

С 2020 года в России введена новая мера соцподдержки для семей с детьми – ежемесячная денежная выплата на детей в возрасте от 3 до 7 лет (включительно). На сегодняшний день размер выплаты составляет 50% от величины прожиточного минимума. В Севастополе такую финансовую помощь получают чуть более 6 тысяч семей. С этого года размер ежемесячной выплаты планируется увеличить.

Размер пособия планируется увеличить до 75% прожиточного минимума — 9 тыс 207 рублей, если среднедушевой доход семьи с учетом ранее назначенной ежемесячной выплаты в размере 50%, не превысит величину прожиточного минимума на душу населения. Выплата может быть увеличена до 100% прожиточного минимума — 12 тыс 276 рублей для тех, чей доход с учетом ежемесячной выплаты уже в размере 75% не превысит установленный размер прожиточного минимума. То есть, в зависимости от доходов, семьи будут получать пособие в 3-х разных размерах: 50, 75 и 100% прожиточного минимума, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя заместителя начальника управления социального обеспечения Департамента труда и социальной защиты населения города Севастополя Евгению Пытько.

По словам специалиста, за назначением ежемесячной выплаты в новом размере необходимо обращаться с 1 апреля 2021 года. При этом пособие будет предоставляться за прошедший период начиная со дня достижения ребенком возраста 3 лет, но не ранее чем с 1 января 2021 года.

На сегодня выплату получают 6 тысяч 69 семей, из которых чуть более 5 тысяч, получая пособие, не перешагнули критерий нуждаемости, и среднедушевой доход остался ниже величины прожиточного минимума. При условии прохождения по другим критериям, которые будут введены, эти семьи смогут претендовать на повышение пособия. Всем остальным получателям выплата будет предоставляться в прежнем размере – 50% от величины прожиточного минимума, — подчеркнула заместитель начальника управления.

Изменения в действующем законодательстве коснутся также учета состава и доходов семьи, а также установления дополнительных критериев нуждаемости.

Важным изменением является установление дополнительных имущественных критериев нуждаемости. Так, при определении права на выплату будет учитываться наличие во владении семьи жилых помещений, садового дома, земельного участка, транспорта, в том числе автомобилей, мотоциклов, водного транспорта и д.р Для многодетных семей введено исключение в части владения автомобилями. Многодетная семья владея двумя транспортными средствами, не потеряет право на выплату, — поясняет Евгения Пытько.

Подать заявление на новый размер ежемесячной выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет будет возможно с 1 апреля через районные учреждения органов соцзащиты, отделения МФЦ, либо на портале Госуслуг.