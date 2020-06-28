В Севастополе сформирован первый грузовой эшелон, который пройдет 30 июня по Крымскому мосту

Первый железнодорожный грузовой состав сформирован в Севастополе, это 11 вагонов с известняком, которые впервые пойдут своим заказчикам в регионах РФ после запуска грузового железнодорожного сообщения по Крымскому мосту. Об этом сообщает сайт Балаклавского рудоуправления.

Флюсовые известняки Балаклавского рудоуправления давно известны металлургам России, известняки обладают необходимой прочностью и не содержат вредных примесей. Во времена СССР Балаклавское рудоуправление отгружало ежегодно более 10 млн. тонн готовой продукции металлургическим предприятиям страны, — отметили на предприятии.

Уточняется, что первые 11 вагонов с высококачественным флюсовым известняком отправились на крупнейшие металлургические заводы России. В дальнейшем такая грузоперевалка станет постоянной.

Открытие грузового железнодорожного сообщения особенно важно для Балаклавского рудоуправления. Нашу продукцию хорошо знают на материке Российской Федерации, она востребована, в первую очередь, металлургами России. Сегодня сделан первый шаг, который открывает новые возможности для развития Балаклавского рудоуправления, Балаклавского района, Севастополя и региона в целом, — отметил генеральный директор АО «Балаклавское РУ» Владислав Шмельков.

Грузовое сообщение по Крымскому мосту откроется 30 июня, навстречу друг другу пройдут два состава, один с продукцией крымских предприятий, второй — с горючим, удобрениями и рельсами со стороны Краснодарского края.