В Севастополе сгорел автобус — с пассажирами и водителем всё в порядке

ЧП

утром в субботу, 22 марта. О возгорании маршрутного автобуса в районе улицы Олега Кошевого потупило в МЧС в 6-40. Огонь тушили 7 специалистов, прибывших на двух спецмашинах. Пассажирам и водителю удалось эвакуироваться самостоятельно. Обошлось без пострадавших, но машина выгорела почти полностью.