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В Севастополе сгорел автобус - с пассажирами и водителем всё в порядке
фото: МЧС России

В Севастополе сгорел автобус — с пассажирами и водителем всё в порядке

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:51 22.03.2025

ЧП произошло утром в субботу, 22 марта. О возгорании маршрутного автобуса в районе улицы Олега Кошевого потупило в МЧС в 6-40. Огонь тушили 7 специалистов, прибывших на двух спецмашинах. Пассажирам и водителю удалось эвакуироваться самостоятельно. Обошлось без пострадавших, но машина выгорела почти полностью.

Кроме того, пожар повредил контактную сеть троллейбусной системы. ЧП удалось быстро ликвидировать — движение транспорта восстановлено.

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источник: РИА Новости Крым 

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