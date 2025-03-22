фото: МЧС России
В Севастополе сгорел автобус — с пассажирами и водителем всё в порядке
Опубликовал: КрымPRESS
в Актуально
10:51 22.03.2025
ЧП в Севастополе 2025-03-22
ЧП произошло утром в субботу, 22 марта. О возгорании маршрутного автобуса в районе улицы Олега Кошевого потупило в МЧС в 6-40. Огонь тушили 7 специалистов, прибывших на двух спецмашинах. Пассажирам и водителю удалось эвакуироваться самостоятельно. Обошлось без пострадавших, но машина выгорела почти полностью.
Кроме того, пожар повредил контактную сеть троллейбусной системы. ЧП удалось быстро ликвидировать — движение транспорта восстановлено.
источник: РИА Новости Крым
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