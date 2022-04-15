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Фото: evrensel.net

В Севастополе шантажист-«неудачник» отправился под суд. Грозит колония по статье «Вымогательство»

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия в Крыму 10:51 15.04.2022

Сотрудниками отдела дознания ОМВД России по Ленинскому району Севастополя завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 20-летнего жителя по ч. 1 ст. 163 УК РФ «Вымогательство».

В ходе предварительного расследования установлено, что подозреваемому ранее стало известно об интимной переписке между 17-летней девушкой и 32-летним женатым мужчиной. Используя данную информацию, в том числе фото личной переписки, 20-летний молодой человек потребовал от них 15 тысяч рублей за неразглашение факта общения. Испугавшись наступления возможных негативных последствий, несовершеннолетняя попросила у своего взрослого приятеля требуемую сумму денег и перечислила их на указанный вымогателем банковский счёт. Полученные преступным путём деньги злоумышленник потратил на свои нужды. Узнав о вымогательстве, мать девушки обратилась в полицию, — сообщили в пресс-службе УМВД России в Севастополе.

В результате проведённых оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был задержан сотрудниками уголовного розыска. Во время следствия злоумышленник полностью признал свою вину и возместил причинённый ущерб. В настоящее время уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Максимальная санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырёх лет.

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