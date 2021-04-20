В Севастополе школьник катался на самокате и стал участником ДТП

В Севастополе в дорожно-транспортное происшествие с ребенком произошло в понедельник вечером напротив дома № 14 по улице Тульская.

11-летний мальчик выехал на самокате на проезжую часть, разогнался и на пересечении проезжих частей совершил наезд на левую заднюю часть автомобиля Пежо под управлением водителя — женщины 1985 года рождения, который двигался по главной дороге. Школьник с травмами различной степени тяжести госпитализирован в детскую больницу. По факту ДТП ведется проверка, — сообщили в пресс-службе Управление ГИБДД УМВД России по г. Севастополю.



Госавтоинспекция напоминает родителям – все пешеходы, и взрослые, и дети, передвигающиеся на роликах, самокатах, скейтах, гироскутерах, моноколесах и других колесных устройствах приравниваются к пешеходам, а значит должны строго следовать требованиям пункта 4 «Обязанности пешеходов» Правил дорожного движения. Пешеходам запрещено передвигаться по проезжей части, а для катания на колесных устройствах необходимо выбирать закрытые территории (парки, скверы, жилые зоны) или специализированные площадки, в том числе спортивные.

Госавтоинспекция предупреждает, что за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних закон позволяет подвергать административному штрафу родителей, допускающих их бесконтрольное нахождение в зонах движения транспорта, езду на велосипедах и других колесных устройствах по дорогам общего пользования, управление мотоциклами, скутерами, квадроциклами и прочими транспортными средствами (статья 5.35. КоАП РФ).