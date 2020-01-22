В Севастополе школу сервиса и гостеприимства пройдёт молодёжь из 6 регионов Юга

200 представители молодежи шести регионов Юга (из Севастополя, Крыма, Адыгеи, Краснодара, Волгограда и Ростова-на-Дону) обучатся основам сервиса и гостеприимства в рамках окружной школы, которая состоится на базе международного центра «I&Camp» с 31 января по 2 февраля. Направления обучения: бармен; официант и матрос-спасатель.

Образовательный курс включает лекции, мастер-классы, открытые дискуссии и тренинги квалифицированных спикеров Республики Крым и города Севастополя. Для каждого направления разработана индивидуальная программа. Барменам и официантам предстоит улучшить знания и навыки в кофейном искусстве, сервировке и обслуживании. Матросы-спасатели приобретут новые знания в оказании первой медицинской помощи, правил техники безопасности и ознакомятся с особенностями работы с детьми разного возраста. Для каждого из направлений предусмотрена практическая работа, которая поспособствует закреплению знаний. Также ребята изучат ценности и традиции Российских студенческих отрядов, — сообщили в пресс-службе Севастопольского регионального отделения молодежной организации «Российские Студенческие Отряды».

Среди приглашенных лекторов: руководитель сервисного направления Российских студенческих отрядов — Ольга Гуськова, действующий инструктор первой помощи — Юлия Золотухина, шеф-бармен и совладелец собственного бара — Денис Зарецкий.

В программе предусмотрены и внеучебные мероприятия: дискотека, гитарные вечера и концертная программа, которые помогут сплотить коллектив и познакомиться с представителями регионов Юга. В завершении обучения ребят ждет итоговое тестирование и экскурсия по бухтам и окрестностям города-героя Севастополя, — говорят организаторы события.

фото: пресс-служба Севастопольского регионального отделения молодежной организации «Российские Студенческие Отряды»