В Севастополе — штормовое предупреждение

В Севастополе (как и во всем Крыму) объявлено штормовое предупреждение. Сообщается о готовности городских служб к ухудшению погодных условий.
Ожидается сильный ветер с порывами до 27 метров в секунду. Сформировано 16 аварийных бригад, аварийные службы переведены на круглосуточный режим работы, — доложил вице-губернатор Николай Жигулин.
Общественный транспорт работает в штатном режиме, отметил директор профильного департамента Павел Иено. На случай остановки катерного сообщения забронировано 10 автобусов для оперативной подачи на площадь Захарова и площадь Нахимова.
Уже зафиксированы случаи обрушения линий электропередач и деревьев.
Важно!
По всем вопросам жители города могут обращаться по следующим номерам телефонов:
— Единая аварийно-диспетчерская служба: 1563 (со стационарного телефона), +7 (8692) 41-76-00 (с мобильного телефона);
— Круглосуточная диспетчерская служба Севавтодора: +7(8692) 45-56-72, +7(978) 998-59-83.
Телефоны аварийно-диспетчерских служб государственных управляющих компаний:
— УК Инкерман: +7(978) 513-19-71;
— УК Север: +7(978) 986-31-01;
— УК Балаклавского района: +7(978) 143-22-91;
— УК: +7(978) 607-05-53;
— УК Гагаринского района — 1: +7(978) 876-85-24;
— УК Гагаринского района-2: +7(978) 888-02-80;
— УК Стрелецкая бухта: +7(978) 876-85-24;
— Госжилфонд: +7(978) 607-05-53;
— УК Нахимовского района: +7(978) 000-00-09;
— УК Центр: +7(978) 141-80-35;
— Севтеплоэнерго: 8 800 777 00 19 (звонок бесплатный, круглосуточно); Центральная аварийно-диспетчерская служба (круглосуточно): 54-54-19, 54-54-73; Аварийная 6 ЭНР (Северная сторона), круглосуточно: 71-43-82, 71-46-19;
— Водоканал: 54-42-68, 54-47-80;
— Горсвет: 48-74-05;
— Севастопольгаз, аварийно-диспетчерская служба (работает круглосуточно): 104;
— Севастопольэнерго: 8 (800) -733-33-10 — горячая линия (круглосуточно).
Контактные телефоны администраций внутригородских муниципальных образований:
— Андреевский муниципальный округ: 73-32-62;
— Балаклавский муниципальный округ: 63-00-85;
— Верхнесадовский муниципальный округ: 72-96-55;
— Гагаринский муниципальный округ: 42-39-11;
— город Инкерман: 72-29-59;
— Качинский муниципальный округ: 73-41-32;
— Ленинский муниципальный округ: 55-97-12;
— Нахимовский муниципальный округ: 40-45-14;
— Орлиновский муниципальный округ: 63-42-80;
— Терновский муниципальный округ: 63-96-49.
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