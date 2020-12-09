В Севастополе штрафуют водителей, паркующих авто на газонах

В Севастополе сотрудники управления административно-технического контроля в рамках мониторинга зафиксировали 46 фактов незаконного размещения транспортных средств на газонах.

В ходе административного производства по итогам выявленных фактов незаконного размещения транспортных средств составлено 30 протоколов об административных правонарушениях. Вынесены постановления о назначении административных наказаний на сумму 61,5 тыс. рублей. Эти средства пополнят бюджет города, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя и. о. директора Департамента городского хозяйства Евгения Горлова.

Так, в ходе рейда по обращению граждан в районе Вакуленчука, 17-19 были выявлены нарушения парковки. Инспектором выписаны соответствующие уведомления, которые были размещены на лобовых стеклах автомобилей.

В уведомлении содержится информация о нарушении, адрес, куда собственник транспортного средства должен прибыть для составления протокола об административном правонарушении, указывается перечень необходимых документов.

В рамках рейдовых мероприятий проводится фотофиксация нарушения с привязкой к местности и указанием государственного номера транспортного средства. Владелец транспортного средства определяется по запросу в ГИБДД.

Если гражданин или юридическое лицо не приходит для составления протокола, уведомление о составлении протокола об административном правонарушении направляется заказным письмом, материалы передаются в суд.

По словам Евгения Горлова, при обращении в Департамент городского хозяйства касательно нарушений правил парковки необходимо предоставлять фотофиксацию автомобиля, госномер, дату, время и место размещения транспортного средства.

Отсутствие таких данных препятствуют продолжению производства и является основанием для отмены постановления о назначении административного наказания. В целях пресечения административных правонарушений указанная в обращении граждан территория будет включена в маршруты мониторинга должностных лиц, — отмечает и. о. директора Департамента городского хозяйства.

Напомним, 8 сентября вступил в силу Указ о наделении должностных лиц Департамента городского хозяйства полномочиями фиксировать правонарушения за парковку в зеленых зонах. За это нарушение предусмотрен штраф в размере:

1,5 тыс. рублей для физических лиц,

10 тыс. рублей для должностных лиц,

30 тыс. рублей – для юридических лиц.

фото: пресс-служба Правительства Севастополя