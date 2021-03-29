В Севастополе, Симферополе и Керчи под видом массажных салонов работали притоны с проститутками

Сотрудниками управления уголовного розыска УМВД России по г. Севастополю при силовой поддержке ОМОН «Беркут» Росгвардии пресечена деятельность группы лиц, организовавших на территории Крымского полуострова четыре притона для занятия проституцией. Установлено, что 30-летняя жительница Краснодарского края в массажных салонах в Севастополе, Симферополе и Керчи организовала предоставление услуг сексуального характера за денежное вознаграждение.

Женщина вместе с двумя подконтрольными ей администраторами размещала в сети Интернет объявления о трудоустройстве на высокооплачиваемую работу, проводила отбор кандидаток, контролировала выполнение правил и условий занятия проституцией, а также распределяла полученный доход от незаконной деятельности. Все притоны были оснащены системами видеонаблюдения и охранной сигнализации, в помещениях оборудованы комнаты для обслуживания клиентов и проживания девушек, — рассказали в УМВД по г. Севастополю.

Во время обысков по местам жительства подозреваемых и в арендованных помещениях, где располагались притоны, сотрудниками полиции изъяты денежные средства в сумме более 700 тысяч рублей, средства связи, электронные носители информации, журналы учёта рабочего времени персонала, списки клиентов и другие улики, имеющие доказательное значение.

В результате проведённой в трёх городах спецоперации задержаны организатор сети притонов, администраторы подпольных заведений и 21 девушка в возрасте от 19 до 30 лет.

В отношении задержанных женщин, оказывающих интимные услуги, составлены административные протоколы по ст. 6.11 КоАП РФ «Занятие проституцией». Санкция статьи предусматривает наказание в виде административного штрафа в размере до 2 тысяч рублей. Организатор незаконного бизнеса задержана, в отношении нее следственным управлением УМВД России по г. Севастополю возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 241 УК РФ «Организация занятия проституцией». Остальным подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, — отметили в полиции.

В настоящее время проводится комплекс следственно-оперативных мероприятий.