В Севастополе скончались два пациента с COVID-19. Оба — пожилые люди

По состоянию на утро 23 сентября в Севастополе зарегистрированы 20 новых случаев заболевания COVID-19. Заболевшие — люди в возрасте от 15 до 78 лет, из них 19 местных жителей и один привозной случай.

12 человек выписаны после выздоровления. Умерли два человека с подтверждённой коронавирусной инфекцией: 72-летняя женщина и 76-летний мужчина. В обоих случаях течение болезни было осложнено двусторонней пневмонией. Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболели 865 человек. В настоящий момент в стационарах находится 234 человека. Выздоровели 558 человек, 25 человек умерло, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

На сегодняшний день в инфекционной больнице находится под наблюдением 200 человек, в городской больнице № 9 – 195.

Под наблюдением по месту жительства – 460 человек. В режиме обсерваторов работают пансионаты «Изумруд» и «Солнышко».

Правительство Севастополя напоминает жителям и гостям города о необходимости соблюдать меры предосторожности и правила гигиены.

Единая горячая линия в Севастополе для консультирования граждан по вопросам профилактики и лечения COVID-19: +7 (8692) 41-77-07.