В Севастополе Следком разыскивает хозяина бойцовских собак, напавших на женщину

По информации из социальных сетей возбуждено уголовное дело о нападении собак на жительницу Севастополя.

По поручению руководителя Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю Владимира Терентьева возбуждено уголовное дело по факту получения травм 47-летней жительницей Севастополя в результате нападения на нее собак. В ходе мониторинга телеграм-каналов был выявлен пост, в котором сообщается о нападении двух собак, предположительно, породы стаффордширский терьер, на женщину в районе улицы Генерала Мельника. Пост сопровождается видеозаписью, – сообщили в Следкоме.

В Сети множество видео и сообщений об этом инциденте. Это жестко. 18+. Видео не показываем, но ссылку даем – например ЗДЕСЬ.

По информации Следственного комитета, в настоящее время пострадавшей оказывается медицинская помощь, назначена соответствующая экспертиза, проводятся необходимые следственные действия.

В рамках расследования уголовного дела устанавливаются все обстоятельства происшествия: имеется ли у собак владелец, либо же животные являются безнадзорными. В таком случаем будет дана оценка действиям уполномоченных служб, которые не приняли мер по отлову и ограничению численности бездомных животных, – уточнили в Следкоме.

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