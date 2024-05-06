В Севастополе следователи проверяют информацию о причинении насилия ребенку в детском саду

Бдительные граждане разместили в соцсетях видео с детской площадки в Севастополе. На кадрах – взрослая тетя – воспитательница отвесила оплеуху плачущему ребенку. В обстоятельствах происшествия разбирается Следственный комитет.

Следователи Севастополя организовали проверку по сведениям из соцсетей о причинении насилия ребёнку на территории детского сада. В ходе мониторинга средств массовой информации и социальных сетей сотрудниками органов СК России был выявлен пост с видео, на котором сотрудницей детского сада, расположенного в Ленинском районе Севастополя, на детской площадке дошкольного учреждения применяется насилие к малолетнему воспитаннику. Руководитель Главного следственного управления СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю В.Н. Терентьев поручил незамедлительно организовать процессуальную проверку по нарушению прав малолетнего, установить все обстоятельства инцидента, дав оценку действиям данного сотрудника и в целом — руководству образовательного учреждения, — сообщили в Следкоме.

Само видео инцидента (без «предыстории») — по ссылке. Сообщается, что это детсад № 118 г. Севастополя.

Разумеется, такое поведение (и способ воспитания) педагога-воспитателя недопустим. Насколько нам известно, проведена служебная проверка, женщина уже уволена. И судя по всему это не конец истории. Пара вопросов… к бдительным гражданам: А зачем вы снимали (из окна дома напротив?) детскую площадку? И как часто и долго вы ее снимаете?