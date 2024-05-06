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В Севастополе следователи проверяют информацию о причинении насилия ребенку в детском саду
Скриншот из того самого видео

В Севастополе следователи проверяют информацию о причинении насилия ребенку в детском саду

Опубликовал: CrimeaPRESS в Следственный комитет Крыма и Севастополя 14:54 06.05.2024

Бдительные граждане разместили в соцсетях видео с детской площадки в Севастополе. На кадрах – взрослая тетя – воспитательница отвесила оплеуху плачущему ребенку. В обстоятельствах происшествия разбирается Следственный комитет.

Следователи Севастополя организовали проверку по сведениям из соцсетей о причинении насилия ребёнку на территории детского сада. В ходе мониторинга средств массовой информации и социальных сетей сотрудниками органов СК России был выявлен пост с видео, на котором сотрудницей детского сада, расположенного в Ленинском районе Севастополя, на детской площадке дошкольного учреждения применяется насилие к малолетнему воспитаннику.

Руководитель Главного следственного управления СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю В.Н. Терентьев поручил незамедлительно организовать процессуальную проверку по нарушению прав малолетнего, установить все обстоятельства инцидента, дав оценку действиям данного сотрудника и в целом — руководству образовательного учреждения, — сообщили в Следкоме.

Само видео инцидента (без «предыстории»)  — по ссылке. Сообщается, что это детсад № 118 г. Севастополя.

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Разумеется, такое поведение (и способ воспитания) педагога-воспитателя недопустим. Насколько нам известно, проведена служебная проверка, женщина уже уволена. И судя по всему это не конец истории. Пара вопросов… к бдительным гражданам: А зачем вы снимали (из окна дома напротив?) детскую площадку? И как часто и долго вы ее снимаете?

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