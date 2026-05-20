В Севастополе следователи выясняют обстоятельства обрушения балкона в школе

Сегодня утром на территории общеобразовательного учреждения в поселке Кача произошло обрушение балкона на 2 этаже. В результате происшествия 10 учеников получили травмы различной степени тяжести. Установлено, что в 2025 году здание школы было введено в эксплуатацию после капитального ремонта. На место выехал руководитель Севастопольского межрайонного следственного отдела, а также опытные следователи и следователи-криминалисты. Проводится осмотр места обрушения, устанавливаются все обстоятельства происшествия, — сообщили в пресс-службе ведомства.