В Севастополе следователи выясняют обстоятельства обрушения балкона в школе

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 14:13 20.05.2026

Руководитель Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю Владимир Терентьев поручил возбудить уголовное дело по факту причинения школьникам травм при обрушении балкона в Качинском общеобразовательном учреждении.

Сегодня утром на территории общеобразовательного учреждения в поселке Кача произошло обрушение балкона на 2 этаже. В результате происшествия 10 учеников получили травмы различной степени тяжести. Установлено, что в 2025 году здание школы было введено в эксплуатацию после капитального ремонта. На место выехал руководитель Севастопольского межрайонного следственного отдела, а также опытные следователи и следователи-криминалисты. Проводится осмотр места обрушения, устанавливаются все обстоятельства происшествия, — сообщили в пресс-службе ведомства. 

Ход и результаты расследования находятся на контроле руководства Главного следственного управления.

