В Севастополе смертность на воде сократилась в 4 раза

В Севастополе подводят промежуточные итоги купального сезона, и главный результат — рекордное снижение гибели людей на воде. Число трагедий уменьшилось почти в четыре раза по сравнению с прошлым годом. При этом не зафиксировано ни одной гибели детей. Такие результаты стали возможны благодаря слаженной работе спасателей, профильных ведомств и строгому контролю за состоянием пляжей.

Ключевую роль сыграли системные меры: от переоснащения спасательных постов до усиленного мониторинга и обучения персонала. В ходе выездной проверки на пляже Учкуевка специалисты департамента общественной безопасности и ГИМС МЧС России оценили готовность спасательных служб к нештатным ситуациям.

Мы проводим плановые мероприятия в рамках работы комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Севастополя. Проверяем организацию постов, наличие буйков, ведение документации. Значительных нарушений не выявлено — это результат постоянной работы и контроля, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя главноо специалиста-эксперта отдела гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций управления обеспечения мероприятий гражданской защиты департамента общественной безопасности Игоря Куптей.

На каждом из 26 официально организованных пляжей города действует как минимум один спасательный пост, где организовано дежурство двух подготовленных спасателей. Они не только наблюдают за акваторией, но и следят за безопасностью детей, не допуская купания без взрослых.

Каждый спасатель проходит обязательное обучение перед открытием сезона. Они знают приёмы реанимации, умеют работать с аптечками, спасательными жилетами и лодками. Это не просто контролеры — это люди, готовые в любой момент прийти на помощь, — подчеркнул руководитель отделения безопасности людей на водных объектах Главного управления МЧС России по Севастополю Дмитрий Зубарев.

Матросы-спасатели оказывают доврачебную помощь: обрабатывают раны, накладывают повязки, помогают при солнечных ударах и резких скачках давления. В этом году уже было несколько случаев, когда людям становилось плохо — но благодаря быстрой реакции спасателей удалось избежать тяжелых последствий.

Если человеку плохо — он должен сразу обратиться к спасателю. На пляже не предусмотрено наличие стационарного медпункта, но везде дежурят спасатели. Именно они незамедлительно вызовут скорую и окажут всю необходимую помощь, — напомнил Дмитрий Зубарев.

Помимо работы на воде, в городе продолжается реализация масштабной программы гражданской защиты. В 2024 году завершена установка 577 сборных железобетонных укрытий, более 150 из которых находятся на пляжах и прилегающих к ним территориях. Все объекты находятся в хорошем состоянии и готовы к использованию по предназначению.

Напомним, купальный сезон в Севастополе продлен до 15 октября, и контрольные мероприятия на пляжах будут продолжаться как минимум раз в одну-две недели.

Наша цель — не просто соблюдать нормы, а реально спасать жизни. То, что мы видим сегодня — это результат слаженной работы департамента общественной безопасности, ГУ МЧС России по Севастополю, департамента городского хозяйства и операторов пляжей. Безопасность — это не разовый акт, а ежедневная ответственная работа. И она дает результат, — резюмировал Игорь Куптей.

Севастополь демонстрирует, как грамотная организация, профилактика и ответственность могут кардинально изменить статистику. Меньше трагедий, больше доверия и спокойствия у отдыхающих — главный итог сезона.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя