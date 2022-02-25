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 В Севастополе смягчают «антиковидные» ограничения
Фото: sev.gov.ru

В Севастополе смягчают «антиковидные» ограничения

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Севастополя 21:39 25.02.2022

Эпидемиологическая ситуация в Севастополе стабилизируется. В связи с этим принято решение о смягчении некоторых ограничений. Соответствующие изменения внесены в указ о режиме повышенной готовности.

Так, предоставление госуслуг снова будет осуществляться в помещениях, в привычном режиме возобновляется работа отделений МФЦ.

Кроме того, смягчаются ограничения на проведение совещаний и собраний. На конференциях и семинарах теперь могут присутствовать не более 50 человек. Также 50 человек допускается для участия в совещаниях, заседаниях и иных подобных мероприятиях в органах государственной власти Севастополя, органах местного самоуправления и государственных учреждениях.

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Участникам мероприятий в обязательном порядке необходимо соблюдать санитарно-эпидемиологические требования.

Ранее указ о режиме повышенной готовности предписывал проведение совещаний с числом участников не более десяти человек.


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