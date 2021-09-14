В Севастополе снимают ряд ограничений, принятых в связи с коронавирусом

В Севастополе прошло заседание оперативного штаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. В связи со снижением заболеваемости на 24% за последнюю неделю по инициативе губернатора Михаила Развожаева принято решение о снятии некоторых ограничений. Так, предприятия общепита получили разрешение на работу с 23:00 до 8:00, а кинотеатры теперь могут оказывать услуги по торговле пищевой продукцией.

При этом хочу напомнить, что у нас есть рекомендация о 100%-ной вакцинации всех сотрудников общепита, и кроме того, все предприятия взяли на себя обязательство по безусловному соблюдению строгих санитарно-эпидемиологических норм. Соответствующие проверки у нас на регулярной основе проводятся. Эти рекомендации и усиленный контроль за соблюдением мер профилактики останется, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя главу города.

Члены оперативного штаба также приняли решение внести изменения в указ губернатора «О введении на территории города Севастополя режима повышенной готовности», которые позволят провести с 17 по 19 сентября выборы депутатов Госдумы, депутата Законодательного Собрания и депутатов представительных органов восьми внутригородских муниципальных образований. Напомним, выборы относятся к категории массовых мероприятий, проведение которых в Севастополе сейчас запрещено.

Все 180 участков готовы к работе, закуплены средства индивидуальной защиты, антисептики из расчета 65%-ной явки. Каждый избиратель, придя на участок, получит маску и перчатки. В каждой кабинке ручек не будет, ручки раздаются также индивидуально. При входе обязательно проведение дистанционной термометрии. В случае выявления повышенной температуры — выше 37,1 — избиратель или член избирательной комиссии будет изолирован до прибытия медицинской помощи. Также осуществлена дополнительная разметка, чтобы не было скопления людей и соблюдалась социальная дистанция, — отмечает председатель Севастопольской городской избирательной комиссии Нина Фаустова. — К избирателям, которые будут голосовать вне помещений избирательных комиссий, приедут также полностью экипированные члены комиссии, бюллетени будет передавать в пакете, где будет отдельная ручка, маска, перчатки.

Кроме того, Севастополь в этом году впервые принимает участие в дистанционном электронном голосовании. Вчера завершился прием заявок. О желании сделать свой выбор онлайн заявили около 20 тысяч жителей города, что составляет около 6% от общего числа избирателей.

Оперштаб обсудил также работу школ в дни выборов. Именно в общеобразовательных учреждениях находится большая часть избирательных участков.

Школы будут работать. В пяти школах, где нет избирательных участков, у нас будет очное обучение, в девяти школах будет организовано частично очное обучение: начальные классы будут учиться, у старших будет организована внеурочная деятельность. В остальных школах 17 сентября будет предусмотрен формат внеурочной, воспитательной деятельности, — сообщил вице-губернатор Игорь Михеев.

В субботу, 18 сентября, для учеников 16 школ, в которых есть шестидневка, также будет организована внеурочная деятельность. Заместитель губернатора добавил, что до сегодняшнего вечера будет определено, чем будет заниматься и где будет находиться каждый класс, чтобы заранее проинформировать об этом родителей учеников.

В понедельник, 20 сентября, все городские школы будут работать в обычном режиме.

Губернатор Михаил Развожаев отметил также, что решение о работе школ принято с учетом необходимости соблюдения санитарно-эпидемиологических мер и разведения потоков голосующих и обучающихся.