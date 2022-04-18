В Севастополе снижается уровень заболеваемости коронавирусом

По словам начальника территориального отдела Роспотребнадзора Анна Мелюх, за прошедшие семь дней COVID-19 выявлен у 359 человек, это на 18% меньше, чем неделей ранее, случаев ОРВИ зарегистрировано 1 613 – этот показатель снизился на 5%. В ковидных стационарах развернуто 255 коек, занято 225, свободный фонд составляет 12%. На амбулаторном лечении находится 290 человек. Директор департамента здравоохранения Виталий Денисов сообщил, что на данный момент работают все пункты вакцинации.

Пункты работают, ревакцинация составляет 76 199 человек. Работу с жителями проводим, приглашаем ревакцинироваться всех, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя руководителя ведомства.

Напомним, согласно рекомендациям Минздрава России, ревакцинацию от коронавируса необходимо проходить через шесть месяцев после последней прививки. Пункты вакцинации в Севастополе развернуты в поликлиниках, фельдшерско-акушерских пунктах и сельских врачебных амбулаториях. Работают также мобильные пункты на площади Нахимова, площади Захарова, внутри торговых центров «Муссон» и «SeaMall». В связи со снижением темпов вакцинации по субботам сделать прививку в поликлиниках можно с 8:00 до 14:00, по воскресеньям работают только пункты в торговых центрах «Муссон» и «SeaMall», а также на площади Нахимова.