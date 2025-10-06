В Севастополе снижаются цены на «борщевой набор»

Специалисты департамента сельского хозяйства и потребительского рынка провели очередной выездной мониторинг цен на базовые социально-значимые товары. Мера направлена на обеспечение стабильности ценовой политики и защиту интересов потребителей в условиях изменчивой экономической ситуации.

Как отметила начальник управления потребительского рынка Ксения Казанджиева, на текущей неделе зафиксировано снижение стоимости овощей «борщевого набора» — картофеля, белокочанной капусты, репчатого лука, моркови и свеклы. Это связано с сезонным увеличением предложения и стабилизацией логистических цепочек.

Также незначительно изменились цены на куриные яйца, мясо птицы, свинину и мороженую неразделанную рыбу. Рост обусловлен повышением отпускных цен со стороны производителей. Аналогичная ситуация наблюдается с свежими помидорами и огурцами — колебания урожайности и сезонные факторы повлияли на их стоимость.

В то же время торговые сети не увеличивали свою наценку на эти товары. Все изменения цен напрямую связаны с изменениями на уровне поставщиков, что подтверждается данными нашего мониторинга.

Особое внимание уделяется соблюдению условий Меморандума о взаимопонимании, заключённого между городскими властями и региональными торговыми сетями по инициативе главы региона. Согласно документу, на добровольной основе на 46 ключевых товаров устанавливается нулевая или минимальная (0–15%) торговая наценка. Это позволяет удерживать доступные цены даже при росте издержек на уровне производителей и поставщиков.

Сегодня очередной выездной рейд прошёл в супермаркете «7М Без Цен» в ТРЦ «Си Молл».

По итогам проверки нарушений условий Меморандума выявлено не было. Все товары, входящие в перечень социально значимых, маркированы в соответствии с требованиями: на них размещены светло-синие ценники с надписью «Меморандум» или специальные воблеры. Мы проверили также, как в магазине организован «Уголок покупателя», где в едином стиле представлен полный список товаров, реализуемых по условиям соглашения, — рассказала Ксения Казанджиева.

На сегодняшний день Меморандум действует в 10 крупнейших розничных сетях: «Уютстрой», «Яблоко», «Фреш», «Лидер», «ПУД», «Дикий Мед», «5М Гурман», «4М», «7М Без Цен», «БУМ».

Соглашение охватывает 122 торговых объекта по всему городу. Первоначальный перечень из 23 позиций был расширен до 46 товаров, включая не только продукты питания, но и непродовольственные товары первой необходимости: средства личной гигиены, энергосберегающие лампочки и детское питание.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя