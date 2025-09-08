В Севастополе снизились цены на курицу, яйца, овощи и яблоки — данные еженедельного мониторинга

По итогам еженедельного анализа цен на социально значимые продукты специалисты департамента сельского хозяйства и потребительского рынка отмечают снижение цен на охлажденное и мороженое мясо кур, яйца, яблоки, свежие огурцы, репчатый лук и морковь.

Колебания объемов урожая привело к незначительному увеличению цен на помидоры, картофель, свежую белокочанную капусту. Во всех случаях рост цен связан исключительно с увеличением отпускных цен на уровне производителей и поставщиков. Торговые сети не изменяли свою наценку, что подтверждается данными мониторинга, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя начальника управления потребительского рынка департамента Ксению Казанджиеву.

На сегодняшний день в Севастополе успешно реализуют механизм, направленный на удержание цен на социально значимые товары — «Меморандум о взаимопонимании». Это соглашение между городскими властями и торговыми сетями, подписанное по инициативе губернатора Михаила Развожаева.

Напомним, меморандум предусматривает добровольное установление минимальной или нулевой торговой наценки — в диапазоне от 0% до 15% — на определенный перечень социально — значимых товаров. Сегодня соглашение действует на 122 торговых объектах в 10 сетевых организациях, охватывая более широкий ассортимент: с первоначальных 23 позиций он был расширен до 46 наименований.

Среди товаров, реализуемых по льготным ценам, — мясо птицы, яйца, овощи, фрукты, молочная продукция, крупы, хлеб и другие продукты первой необходимости. Такой подход позволяет поддерживать устойчивость потребительского рынка, особенно в условиях внешних экономических вызовов, и защищает интересы социально незащищённых слоёв населения.

В ходе сегодняшнего выездного рейда, проведённого сегодня специалистами департамента в супермаркетах сети «Фреш», проверка показала полное соблюдение условий Меморандума. Цены на товары, входящие в льготную категорию, остаются стабильными, а ассортимент соответствует утверждённому перечню.

Особое внимание привлекает удобство для покупателей: продукты, реализуемые по Меморандуму, легко идентифицировать по светло-синим ценникам с воблером, что позволяет быстро находить выгодные предложения. Кроме того, во всех магазинах сети организованы «Уголки покупателя», где в едином фирменном стиле представлен полный список товаров по льготным ценам, а также информация о целях и принципах действия Меморандума.

Отсутствие замечаний в ходе проверок говорит о высоком уровне ответственности со стороны торговых сетей и эффективности регионального контроля. Благодаря слаженным действиям Правительства и добровольному участию ритейлеров, жители города получают реальную возможность приобретать базовые продукты по минимальным ценам. Товары по Меморандуму пользуются высоким спросом, всегда в наличии и отличаются стабильным качеством. Продолжение расширения перечня льготных товаров и привлечение новых торговых партнёров к участию в Меморандуме остаются нашими приоритетными задачами, — отмечает Ксения Казанджиева.

Еженедельный мониторинг цен и регулярные проверки позволяют оперативно реагировать на изменения на потребительском рынке, предотвращать необоснованный рост цен и обеспечивать прозрачность торговых процессов.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя