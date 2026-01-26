В Севастополе снизились цены на молоко, свинину, курицу, свежие овощи, лук и капусту

По итогам недели на потребительском рынке Севастополя наблюдается положительная динамика цен на ряд основных продовольственных товаров. Так, стоимость свинины (за исключением бескостного мяса), охлажденной и мороженой курицы, свежих огурцов и помидоров снизилась благодаря увеличению предложения на рынке.

Также зафиксировано снижение цен на белокочанную капусту и репчатый лук — это связано с наличием значительных объемов урожая 2025 года, заложенного в овощехранилища. Цены на молоко длительного хранения также пошли вниз: торговые сети активно проводят акционные предложения, что делает продукт более доступным для горожан.

По словам начальника управления потребительского рынка департамента сельского хозяйства и потребительского рынка Ксении Казанджиевой, в Севастополе сохраняется стабильная ситуация: товарные запасы находятся в достаточном объеме, а работа предприятий торговли осуществляется без перебоев.

В то же время отмечено незначительное повышение стоимости молока короткого срока хранения. Это обусловлено ростом закупочной цены на сырое молоко, сезонными колебаниями надоев, а также различиями в кормлении скота в летний и зимний периоды.

Незначительно подорожал картофель — в зимне-весенний период наблюдается естественное сокращение запасов в хранилищах и уменьшение доли клубней надлежащего качества.

Для стабилизации цен на социально значимые продукты в Севастополе пролонгирован Меморандум, заключенный между Правительством города и 10 крупнейшими региональными торговыми сетями. В 122 объектах розничной торговли установлена «нулевая» или «минимальная» (до 15%) наценка на базовые товары: хлеб, молоко, яйца, сахар, крупы и другие. Перечень товаров, охваченных Меморандумом, расширен до 46 позиций.

Сегодня специалисты департамента провели рейд в супермаркете «Большое Яблоко» на улице Вакуленчука, 29. Специалисты отметили, что в магазине представлен полный перечень товаров, входящих в Меморандум, каждый из которых маркирован ценником светло-синего цвета. Аналогичный список размещен в «Уголке покупателя» — также с выделением ярким светло-синим цветом для удобства граждан.

В рамках рейда также проверялось соблюдение требований маркировки товаров средствами идентификации. Сотрудники департамента, а также сами покупатели могут с помощью мобильного приложения «Честный знак» оперативно проверить подлинность продукции, ее происхождение и срок годности. Это позволяет избежать приобретения просроченных или контрафактных товаров и обеспечивает дополнительную защиту прав потребителей.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя