В Севастополе снизились цены на овощи и курицу. Заметили?

В департаменте сельского хозяйства и потребительского рынка отметили: особенно заметно подешевели морковь и свекла, а также охлажденная и мороженая курица. Незначительно повысилась цена на огурцы, что объясняется сезонным фактором — началом сбора урожая и переходом на новую партию продукции.

Сегодня специалисты департамента провели очередную проверку соблюдения условий меморандума о взаимопонимании в торговой сети «Пуд». В Севастополе уже несколько лет успешно реализуется механизм, направленный на удержание цен на социально значимые товары — «Меморандум о взаимопонимании». Это соглашение между городскими властями и торговыми сетями, подписанное по инициативе губернатора Михаила Развожаева. Оно предполагает, что торговые сети добровольно устанавливают минимальную (от 0% до 15%) торговую наценку на определенный перечень социально значимых товаров.

Для удобства потребителей товары, участвующие в рамках меморандума, должны быть выделены яркими светло-синими ценниками с надписью «Меморандум» или специальными воблерами. В каждом магазине организован «Уголок покупателя», где размещен полный перечень льготных товаров, оформленный в едином стиле.

Контроль за соблюдением условий соглашения осуществляется еженедельно представителями департамента сельского хозяйства и потребительского рынка. Проверки проводятся регулярно и все выявленные отклонения оперативно корректируются: торговые точки получают уведомления, и цены приводятся в соответствие с установленными нормами. В магазине торговой сети «Пуд» нарушения не зафиксированы, – прокомментировал начальник отдела анализа, прогнозирования организации торговли департамента Александр Щербинин.

Представители торговой сети подтвердили, что все условия меморандума строго соблюдаются, товары соответствующего списка находятся в свободном доступе и выделены специальной маркировкой.

Благодаря такой слаженной работе региональной власти и торговых сетей, в Севастополе удалось создать устойчивый механизм стабилизации цен на базовые товары. Это особенно важно для социально уязвимых групп населения, которым доступность основных продуктов питания и средств гигиены имеет принципиальное значение.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя