В Севастополе снизились цены. Подешевели яйца, мука, макароны, морковь и свекла

По результатам еженедельного мониторинга департамента сельского хозяйства и потребительского рынка за прошедшую неделю в городе снизились цены на муку, макаронные изделия, яйца, помидоры, морковь, свеклу и курицу. Незначительно повысились на яблоки, огурцы, капусту и лук, что связано с увеличением их отпускной цены у поставщиков.

Кроме того, специалисты департамента продолжают работу по проверке соблюдения торговыми сетями условий меморандума о взаимопонимании.

На текущей неделе выездной рейд состоялся в супермаркете «5М Гурман» по ул. Ковпака, 3.

Сегодня мы находимся в торговом центре Фуршет, проверяем цены, смотрим, насколько изменились позиции за прошедшую неделю и соблюдение условий меморандума. По итогам проверки мы отмечаем, что торговая сеть увеличила перечень до 93 позиций, отметили полную представленность на полках товаров, необходимую для суточной нормы и приобретения. Все товары находятся на прилавках, ценники соответствуют, они выделены ярко-голубым цветом и для потребителя они очень приметны. Также мы проверили размещение уголка покупателя, где отмечены данные товары, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя начальника управления потребительского рынка департамента Казанджиеву Ксению.

По словам Малеевой Марины, администратора сети «5М Гурман», магазин расширил перечень социально-значимых продуктов по меморандуму. В сети представлено мороженое, сладкие изделия: пряники, печенье, вафли, детское питание, замороженная рыба.

Кроме того, торговая сеть установила свою фиксированную наценку на товары по меморандуму-5%.

Напомним, меморандум о взаимопонимании направлен на предотвращение необоснованного роста цен на базовые продукты питания.

Все товары, участвующие в программе, выделены светло-синими ценниками. Полный список таких товаров размещён в «уголке покупателя» в каждом магазине, что обеспечивает прозрачность и доступность информации. На сегодняшний день к соглашению присоединились 115 торговых точек.

Особое внимание в ходе проверок уделяется маркировке товаров средствами идентификации. С помощью мобильного приложения «Честный знак» контролирующие органы и сами покупатели могут проверить подлинность продукции, её происхождение и срок годности. Это позволяет избежать приобретения просроченных или контрафактных товаров.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя