В Севастополе снизилось количество пострадавших от мазута птиц. И значительно

В Севастополе значительно сократилось количество пострадавших от выброса мазута птиц, большую их часть спасли, в связи с чем снизилась необходимость в большом количестве волонтеров в ветеринарной клинике на ул. Могилевская, 16. Ранее группы волонтеров формировались по 10 человек каждые 3 часа. На данный момент необходимость в таком количестве неравнодушных севастопольцев отсутствует. Напомним, что помывочный пункт был развернут по поручению губернатора Севастополя Михаила Развожаева сразу после обнаружения у берегов Города-Героя выбросов мазута и пострадавших птиц.

Обращаем внимание, что сам пункт приема птиц не закрывается.

Пункт приема птиц не закрывается, помощь птицам будет продолжена. При этом большое количество птиц уже спасено, сократилась массовость. На данный момент ветеринарный пункт не нуждается в большом количестве волонтеров, так как вопрос с птицами может быть решен силами штатных сотрудников. У нас здесь в круглосуточном режиме работают ветврачи, которые оказывают птицам помощь в любое время. И плюс есть дежурная смена и резерв волонтеров, имеющих опыт работы с загрязненными птицами, которые могут прибыть за короткий промежуток времени, так как живут рядом, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя депутата Законодательного Собрания Павла Харламова.

Он подчеркнул, что количество птиц, пострадавших от мазута, сократилось благодаря работе севастопольских волонтеров.

Это благодаря нашим уважаемым волонтерам, севастопольцам, которые не остались равнодушны, и настолько эффективно, качественно и безустанно вели работу по помощи птицам, собирая пострадавших пернатых с побережья Города-Героя Севастополя. За что большое им спасибо, – говорит Павел Харламов.

Все те, кто хотят присоединиться к помощи птицам в дальнейшем, могут обращаться в штаб общественной поддержки и оставлять свои данные. Таким образом будет формироваться добровольческий резерв на случай, если ситуация изменится. Записаться можно по телефону +7 (8692) 41-70-51.

В Севастополе работа по ликвидации ЧЭС выстроена максимально эффективно. Это стало возможным благодаря слаженной работе всех ответственных служб и добровольцев. Сейчас продолжается уборка пляжей. Волонтеры работают каждый день и каждый желающий может к этой работе присоединиться, обратившись в штаб общественной поддержки. Для этого нужно либо предварительно записаться, либо прийти к 9 утра на ул. Большая Морская, 41. Вас погрузят в автобус, укомплектуют всеми необходимыми инструментами, СИЗами и отвезут туда, где сегодня происходит работа, – отмечает депутат Заксобрания.

Напомним, что если вы нашли пятно мазута или пострадавшую птицу – звоните 112. А также в Севастополе работает единый чат волонтеров, присоединиться к нему можно по ссылке.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя