В Севастополе снизился уровень госпитализации пациентов с коронавирусом

В Севастополе за прошедшую неделю снизился уровень госпитализации пациентов с коронавирусом.

Нерабочие дни и ограничительные меры дали положительный эффект, и несмотря на то, что выявление заболеваемости у нас сохраняется на высоком уровне – порядка 350 случаев в сутки, уровень госпитализации снизился на 20%, а количество пациентов на амбулаторном лечении уменьшилось на 17%, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя заместителя губернатора Александра Кулагина.

Также снизились суточные и средненедельные темпы прироста заболеваемости – на 6%, коэффициент распространения составил 0,99. Свободный коечный фонд увеличился до 26%.

Очень хороший показатель — у нас на 17% уменьшилось количество выявленных внебольничных пневмоний, а также значительно снизилась смертность. Сейчас нам важно сформировать коллективный иммунитет, который станет гарантией благополучной ситуации к Новому году», — добавил вице-губернатор.

По словам директора департамента здравоохранения Виталия Денисова, первым компонентом вакцины от коронавируса привиты 213 тысяч человек, вторым – 177 тысяч. Ревакцинацию прошли 25 тысяч севастопольцев.

Темпы вакцинации стали немного снижаться, тем не менее все пункты вакцинации оставляем работать. Вакцина есть, ожидаем приход новой партии. В течение двух-трех дней будут готовы документы на вакцину «Спутник Лайт», которая поступила в город, — отмечает Виталий Денисов.

Губернатор Михаил Развожаев поручил ускорить работу с документами и до завтрашнего дня поставить вакцину «Спутник Лайт» в прививочные пункты, а также перевести круглосуточные пункты вакцинации в обычный режим работы — с 9:00 до 18:00 на пл. Захарова и с 08:00 до 20:00 на пл. Нахимова.

Нецелесообразно держать врачей всю ночь: с тем наплывом, который есть сейчас, можно справиться в дневное время. Что касается «Спутника Лайт», два-три дня на документы – это много. Делайте сегодня, чтобы с завтрашнего дня вакцина была в прививочных пунктах. Многие именно ее ждут для ревакцинации, нам нельзя снижать темпы. Как только поступила – сразу в работу, — заявил глава города.

Начальник территориального отдела Роспотребнадзора в Севастополе Анна Мелюх сообщила, что в городе наблюдается снижение заболеваемости ОРВИ на 15,2% по сравнению с предыдущей неделей. «Тем не менее у нас превышен недельный эпидемический порог заболеваемости на 51,8%. На сегодняшний день закрыты три группы в двух детских садах», — подчеркнула Анна Мелюх.

В Севастополе также продолжается кампания по вакцинации против гриппа: прививку сделали 72 тысячи человек. Для формирования коллективного иммунитета необходимо привить 60% жителей города.

Ситуация контролируемая и показывает, что эпидемическая обстановка не развивается по негативному сценарию, но нам рано расслабляться. По вакцинации от гриппа необходимо усилить работу, — говорит Михаил Развожаев.

Напомним, сделать прививку от гриппа и коронавируса и гриппа можно в пунктах вакцинации в поликлиниках, фельдшерско-акушерских пунктах и сельских врачебных амбулаториях. Работают также мобильные пункты — на площади Нахимова, площади Захарова, внутри торговых центров «Муссон», «Апельсин» и «SeaMall».