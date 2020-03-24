В Севастополе снизился уровень заболеваемости туберкулёзом

24 марта отмечается Всемирный день борьбы с туберкулезом. В 2019 году в Севастополе уровень заболеваемости туберкулезом снизился почти на 8% по отношению к 2018 году. Положительная статистика, говорят специалисты, особенно ярко наблюдается среди подростков: они стали болеть в два раза реже, на треть отмечается снижение случаев рецидивов. Инвалидизация составила 11,4 на 100 000 населения – это ниже, чем в среднем по России (22,5) и Южном федеральном округе (34,2). В целом распространённость туберкулёза снизилась среди населения Севастополя более чем на 19%. Если пациент захочет вылечиться от туберкулёза, то это возможно на 100%, уверяют врачи севастопольского противотуберкулёзного диспансера.

Наши доктора регулярно принимают участие во Всероссийских конференциях, повышают свою квалификацию в ведущих научных центрах страны. В 2019 году 7 специалистов прошли обучение в Уральском НИИ фтизиопульмонологии по направлению «Актуальные вопросы диагностики и лечения туберкулеза, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя главного врача противотуберкулёзного диспансера Андрея Вербицкого.

Доктора напоминают: одним из основных методов ранней диагностики инфекционного заболевания является флюорографическое обследование. Также сотрудники противотуберкулёзного диспансера не рекомендуют отказываться от традиционных методик диагностики. Например, от прививок БЦЖ, которая по сей день является одной из обязательных и актуальных. Вакцину впервые делают ещё в родильном доме. В последующем, чтобы отследить, как ребёнок реагирует на вакцинацию, как формируется иммунитет, а в дальнейшем отслеживать — инфицировался ли ребенок микобактерией туберкулеза или нет, важно ежегодно проводить туберкулиновый тест. Детям от 1 года до 7 лет проводят реакцию манту, а уже до 14 лет ежегодно проводится диаскинтест.

В противотуберкулёзном диспансере есть все возможности и мощности, чтобы обеспечить диагностикой и лечением, как взрослое, так и детское население региона. Стационар медицинского учреждения рассчитан на 150 коек для взрослого населения, и ещё 15 – для детей.