В Севастополе сняты ограничительные мероприятия по бешенству в одном из ГК

Распоряжением Губернатора Севастополя 20 января 2020 года сняты ограничительные мероприятия по бешенству в ГК «Железнодорожник», расположенном по улице Сапфирная в районе Камышового шоссе. С этого дня территория города имеет статус благополучной по заболеванию бешенством. Напомним о том, что ограничительные мероприятия были введены 20 ноября 2019 в связи с подтверждением диагноза бешенство у собаки, обитавшей на территории данного гаражного кооператива.

В период карантина, в соответствии с ветеринарными правилами по борьбе с бешенством животных, были изъяты все находившиеся в очаге восприимчивые животные, которые были подвергнуты вынужденной вакцинации против бешенства и изолированы для проведения ветеринарными специалистами ежедневного клинического осмотра. Территория гаражного кооператива, на которой обитала больная собака, общей площадью 1500 квадратных метров, была подвергнута вынужденной дезинфекции и дератизации, а в неблагополучном пункте и угрожаемой зоне, в которые вошли 26 садовых товариществ, расположенных в районе Молочной балки, Камышового шоссе и улицы Шабалина, был организован подворный обход для поголовного клинического осмотра и профилактической вакцинации собак и кошек против бешенства, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

На сегодняшний день единственной действенной мерой профилактики заболевания бешенством у животных, подчёркивают специалисты, является вакцинация. Поэтому за менее чем двухнедельный срок специалистами государственной ветеринарной службы в неблагополучном пункте, угрожаемой зоне проведен обход 128 улиц и в 410 дворах привито против бешенства 248 голов собак и 255 кошек.

Также в неблагополучном пункте в соответствии с ветеринарными правилами были введены запреты на вывоз животных и проведение массовых мероприятий с участием животных – выставки собак и кошек, выводки и натаскивание собак.

В 60-дневный период действия карантина на территории неблагополучного пункта и угрожаемой зоны подозрительных в заболевании и больных бешенством животных не выявлено.

Благодаря слаженной работе государственной ветеринарной службы в тесном взаимодействии с Роспотребнадзором, Департаментом городского хозяйства, администрацией Гагаринского муниципального образования, руководством ГК «Железнодорожник», главами садовых товариществ, оперативно принятым мерам по диагностике бешенства и выполненным в полном объеме мероприятиям, удалось локализовать и сдержать распространение этого смертельно опасного для животных и человека заболевания на территории города Севастополя.