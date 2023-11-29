В Севастополе снова ожидается шторм. Учтите следующие моменты…

В Севастополе прогнозируется ухудшение погодных условий, на территории региона вновь ожидается штормовой ветер.

В Севастополе облачно, утром и днём дождь, временами сильный. Ветер утром юго-восточный 20-25 м/с, днём юго-западный 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 8-10°С, днем 12-14°С тепла. Коммунальные службы Севастополя продолжают работают в круглосуточном усиленном режиме.

При дожде и ветре не находитесь возле фасадов домов, под деревьями, рекламными щитами и столбами ЛЭП, на причалах, скалах и крутых берегах у воды. В море плавать опасно. Уделите внимание безопасности детей, пожилых и больных людей.

Не ставьте автомобили под деревьями и без необходимости не выходите из дома.

В случае происшествия вызвать спасателей можно по номерам «101» и «112».

Для ликвидации последствий непогоды жители могут обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по телефонам 1563 (со стационарного телефона) и +7 (8692) 41-76-00 (с мобильного телефона).

Единый номер экстренных служб – 112.

Государственные управляющие компании

УК «Гагаринского района – 1»

+7 (978) 876-85-24

УК «Гагаринского района – 2»

+7 (8692) 22-75-55

УК «Управляющая компания»

+7 (978) 607-05-53

+ 7 (8692) 22-99-25

УК «Центр»

+7 (978) 141-80-35

УК «Инкерман»

+7 (978) 876-85-24

УК «Север»

+7 (978) 986-31-01

+ 7 (8692) 71-46-81

УК «Стрелецкая бухта»

+7 (978) 876-85-24

УК «Нахимовского района»

+7 (978) 573-87-77

УК «Балаклавского района»

+7 (978) 199-19-23

ГБУ «Госжилфонд»

+7 (978) 607-05-53

ГУПС «Севтеплоэнерго»

8 (800) 777-00-19

Центральная аварийно-диспетчерская служба

+7 (8692) 54-54-19

+7 (8692) 54-54-73

Аварийная 6 ЭНР (Северная сторона)

+7 (8692) 71-43-82

+7 (8692) 71-46-19

Частные управляющие компании:

УК «Шик»

+ 7 (978) 097-73-03 круглосуточно

УК «Афина»

+7 (8692) 77-85-86 круглосуточно

УК «Дукс»

+7 (978) 876-85-24

УК «Севдомсервис»

+7 (978) 918-07-07

УК «Управдом»

+7 (978) 586-20-06

УК «Универсал Сервис»

+7 (978) 300-90-70

УК «Карбон сервис»

+7 (978) 907-95-01

ГУК «Севастополь»

+7 (978) 586-75-98

УК «СЕВРЭП»

+7 (978) 778-69-37

ООО «СМС»

+7 (978) 300-90-70

ООО «Престиж»

+7 (978) 300-90-70

УК «Мой Дом»

+7 (978) 044-01-37

УК «Маяк»

+7 (978) 821-72-38

УК «Жилкоммунсервис»

+7 (978) 935-42-36

+7 (8692) 88-53-49

УК «Жилищные технологии»

+7 (978) 505-07-77

УК «Интеруют»

+7 (978) 001-29-12

«Евро-дом»

+7 (978) 300-90-70

УК «Уютный Дом»

+7 (978) 713-12-21 круглосуточно

УК «Площадь»

+7 (978) 512-20-20 круглосуточно

УК «Газтехсеть»

+7 (978) 047-77-43

ГУПС «Водоканал»

+7 (8692) 54-42-68

+7 (8692) 54-47-80

ГБУ «Горсвет»

+ 7 (8692) 777-800

ООО «Севастопольэнерго»

8 (800) 733-33-10

ФГУП «102 ПЭС»

+7 (8692) 54-19-81

+7 (8692) 54-46-66

Газовая служба – 104.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя