В Севастополе снова ожидается шторм. Учтите следующие моменты…

В Севастополе прогнозируется ухудшение погодных условий, на территории региона вновь ожидается штормовой ветер.
В Севастополе облачно, утром и днём дождь, временами сильный. Ветер утром юго-восточный 20-25 м/с, днём юго-западный 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 8-10°С, днем 12-14°С тепла. Коммунальные службы Севастополя продолжают работают в круглосуточном усиленном режиме.
При дожде и ветре не находитесь возле фасадов домов, под деревьями, рекламными щитами и столбами ЛЭП, на причалах, скалах и крутых берегах у воды. В море плавать опасно. Уделите внимание безопасности детей, пожилых и больных людей.
Не ставьте автомобили под деревьями и без необходимости не выходите из дома.
В случае происшествия вызвать спасателей можно по номерам «101» и «112».
Для ликвидации последствий непогоды жители могут обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по телефонам 1563 (со стационарного телефона) и +7 (8692) 41-76-00 (с мобильного телефона).
Единый номер экстренных служб – 112.
Государственные управляющие компании
УК «Гагаринского района – 1»
УК «Гагаринского района – 2»
УК «Управляющая компания»
УК «Центр»
УК «Инкерман»
УК «Север»
УК «Стрелецкая бухта»
УК «Нахимовского района»
УК «Балаклавского района»
ГБУ «Госжилфонд»
ГУПС «Севтеплоэнерго»
Центральная аварийно-диспетчерская служба
Аварийная 6 ЭНР (Северная сторона)
Частные управляющие компании:
УК «Шик»
+ 7 (978) 097-73-03 круглосуточно
УК «Афина»
+7 (8692) 77-85-86 круглосуточно
УК «Дукс»
УК «Севдомсервис»
УК «Управдом»
УК «Универсал Сервис»
УК «Карбон сервис»
ГУК «Севастополь»
УК «СЕВРЭП»
ООО «СМС»
ООО «Престиж»
УК «Мой Дом»
УК «Маяк»
УК «Жилкоммунсервис»
УК «Жилищные технологии»
УК «Интеруют»
«Евро-дом»
УК «Уютный Дом»
+7 (978) 713-12-21 круглосуточно
УК «Площадь»
+7 (978) 512-20-20 круглосуточно
УК «Газтехсеть»
ГУПС «Водоканал»
ГБУ «Горсвет»
ООО «Севастопольэнерго»
ФГУП «102 ПЭС»
Газовая служба – 104.
источник: пресс-служба Правительства Севастополя
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