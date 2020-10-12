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В Севастополе снова работает волонтерский штаб "Мы вместе". Для помощи людям на самоизоляции
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

В Севастополе снова работает волонтерский штаб «Мы вместе». Для помощи людям на самоизоляции

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 19:55 12.10.2020

По поручению Губернатора Севастополя Михаила Развожаева с 12 октября волонтерский штаб «Мы вместе — Севастополь» начинает оказывать помощь людям старше 65 лет, которые находятся на добровольной самоизоляции.

9 октября прошло заседание оперативного штаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции под руководством губернатора Севастополя Михаила Развожаева. Одно из решений штаба – соблюдение режима самоизоляции гражданами старше 65 лет. В связи с этим сегодня в Севастополе возобновила работу горячая телефонная линия волонтерского штаба «Мы вместе». Задачами call-центра является информирование жителей города о ситуации с коронавирусной инфекцией и организация адресной помощи пожилым севастопольцам, находящимся в группе повышенного риска, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

В волонтёрский штаб можно обратиться за следующей помощью:

  • покупка и доставка товаров первой необходимости;
  • покупка и доставка лекарств;
  • оказание юридической и психологической консультации.

Номера горячих линий:

  • 8692 227 227 (региональная линия штаба)
  • -8 800 200 34 11 (бесплатно по всей России).

Чтобы присоединиться в качестве волонтера к акции взаимопомощи «#МыВместе», регистрируйтесь по ссылке: https://dobro.ru/event/10018438 

В Севастополе снова работает волонтерский штаб "Мы вместе". Для помощи людям на самоизоляции

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