В Севастополе снова «смыло Хрусталку» — последствия шторма

Пляж «Хрустальный» восстанавливают после недавнего шторма, и это уже почти не смешно — отмечают журналисты «Севастопольской газеты» .

Не смешно, потому что горе-благоустроителей, похоже, предыдущий опыт ничему не научил. А ведь уроков было предостаточно: и когда в 2015 году на бетон постелили зеленое резиновое покрытие, бесславно почившее под напором первого же зимнего шторма. И потом, когда с завидным упорством на пляже начали укладывать тротуарную плитку, и ее регулярно смывало в море. Улучшатели пляжа не падали духом, доставали со дна плитку и снова укладывали на прежнее место. Пока не пришла новая идея — заармировать плитку и скрепить бетоном. А накануне сезона 2023 года оператор пляжа повеселил горожан новой идеей засыпать поверх плитки гальку, вопреки предупреждению, что ее тоже смоет. И вот смыло: и плитку, и гальку…

У входа на пляж открывается привычная глазу картина: на спуске к нижней набережной рабочий собирает плитку и складывает ее в паллеты. Говорит, что камни смыло из-за того, что плитка уже старая, она и не могла долго простоять. На пляже также видны следы недавнего разора — так называемые лаунж-зоны с галькой облысели и превратились в лужи и недоделанные в сезон ограждения этих зон злобно ощетинились ржавой арматурой и закладными.

Зато на верхней набережной вовсю продолжается новый этап благоустроительства. Уже и торговый павильон смонтирован, и французские карусели (с лошадками, как хотели столичные архитекторы) «радуют» глаз яркой раскраской, лукаво выглядывая из-под упаковочного целлофана.

А ведь сезон штормов только начинается…

источник: «Севастопольская газета» (автор фото: Евгения Щербакова)