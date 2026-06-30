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В Севастополе сняли режим временного ограничения электроснабжения
фото: © РИА Новости . Игорь Агеенко

В Севастополе сняли режим временного ограничения электроснабжения

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 13:03 30.06.2026

В Севастополе сняли режим временного ограничения электроснабжения. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Режим временного ограничения электроснабжения снят. Перегруз электрических сетей за пределами нашего региона ликвидирован. Сейчас постепенно электроснабжение будет восстановлено, — отметил губернатор.

Он призвал горожан не включать все электроприборы в квартирах одновременно.

После отсутствия напряжения резкая нагрузка на сеть может привести к повторным авариям и перегрузкам. Подключайте технику постепенно, — попросил Развожаев жителей города.

Ранее сообщалось, что в Севастополе с 12:00 до 15:00 будет ограничено электроснабжение потребителям 1-й очереди. Потребителям 2-й очереди постепенно будет возвращаться электроснабжение.

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До этого, с 10:00 вторника, в Севастополе был введен режим временного ограничения электроснабжения с целью устранения перегруза электрических сетей за пределами региона.

В 20:10 в понедельник Развожаев сообщал, что по команде диспетчера Черноморского РДУ (филиал АО «СО ЕЭС») в Севастополе в качестве вынужденной меры введен режим временного ограничения электроснабжения Затем режим временного ограничения электроснабжения в Севастополе был снят.

источник: РИА Новости Крым 

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