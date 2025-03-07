В Севастополе со свалками разбирается прокуратура

В 2024 году Севастопольской межрайонной природоохранной прокуратурой в суды города направлено 6 исков о ликвидации свалок. Рассмотрены и удовлетворены судами 8 исковых заявлений природоохранной прокуратуры по данным вопросам, в том числе предъявленных в предыдущие годы.

В течение года мерами реагирования, принятыми природоохранной прокуратурой, ликвидировано 7 свалок общей площадью свыше 180,7 тыс. кв. м.

Всего природоохранной прокуратурой в ходе проверок исполнения законодательства в сфере обращения с отходами производства и потребления выявлено 122 нарушения. С целью их устранения внесено 56 представлений. По актам прокурорского реагирования 33 виновных лица привлечены к дисциплинарной ответственности, 22 – к административной.

Работа Севастопольской межрайонной природоохранной прокуратуры в этой сфере продолжается.

источник: пресс-служба прокуратуры Севастополя

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