Прямо сейчас:
Главная | Происшествия | Прокуратура Крыма и Севастополя | В Севастополе со свалками разбирается прокуратура
Новости Республики
В Севастополе со свалками разбирается прокуратура
фото: pxhere.com

В Севастополе со свалками разбирается прокуратура

Опубликовал: КрымPRESS в Прокуратура Крыма и Севастополя 12:41 07.03.2025

В 2024 году Севастопольской межрайонной природоохранной прокуратурой в суды города направлено 6 исков о ликвидации свалок. Рассмотрены и удовлетворены судами 8 исковых заявлений природоохранной прокуратуры по данным вопросам, в том числе предъявленных в предыдущие годы.

В течение года мерами реагирования, принятыми природоохранной прокуратурой, ликвидировано 7 свалок общей площадью свыше 180,7 тыс. кв. м.

Всего природоохранной прокуратурой в ходе проверок исполнения законодательства в сфере обращения с отходами производства и потребления  выявлено 122 нарушения. С целью их устранения внесено 56 представлений. По актам прокурорского реагирования 33 виновных лица привлечены к дисциплинарной ответственности, 22 – к административной.

Узнайте больше:  В Севастополе мужчина обворовал храм. Находился в розыске, а теперь пойдёт под суд

Работа Севастопольской межрайонной природоохранной прокуратуры в этой сфере продолжается.

источник: пресс-служба прокуратуры Севастополя 

голоса
Оцените материал
Просмотры: 12

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами: прокуратура Севастополя

прокуратура Севастополя

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x