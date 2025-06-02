В Севастополе собак и их владельцев приглашают на дрессировку

Дог-фрисби — игра, в которой собака ловит пластиковый диск. Существует множество подвидов дог-фрисби: броски на дальность, на точность попадания в зону, фристайл, который требует акробатики не только от собаки, но и от владельца, булсай — работа одновременно с двумя дисками.

Обучат бесплатно

По словам руководителя кинологического центра «Драйв» Ольги Мироновой, опрос среди севастопольских владельцев собак показал, что только 42% опрошенных занимаются со своими питомцами, а 35% лишь играют с ними в мяч в ходе прогулки. При этом 23% — собакой вообще не занимаются.

Согласно нашему мониторингу, 98% из тех, кто уже занимается со своей собакой каким-либо видом кинологического спорта, хотел бы попробовать и освоить новые дисциплины и направления. Однако в 39% случаев эти люди не находят интересующих их дисциплины. Еще 37% отмечают, что такие занятия есть, но стоят очень дорого. Мы же проводим их бесплатно, — подчеркивает О.Миронова.

Ежедневные тренировки начнутся в сентябре и продлятся до середины ноября. Они будут проводиться на дрессировочной площадке кинологического центра «Драйв» на Дергачах: ул.Радарное шоссе, 128 (по соседству с автодромом ДОСААФ). Запись на тренировки — vk.com/kzdraiv.

источник: «Севастопольская газета»