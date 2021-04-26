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В Севастополе соберутся 160 представителей студенческих отрядов Юга

В Севастополе соберутся 160 представителей студенческих отрядов Юга

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 21:10 26.04.2021

Севастополь готовится принять лучшую работающую молодежь Юга. С 30 апреля по 2 мая в Севастополе пройдет слет студенческих отрядов Южного федерального округа.

120 лучших представителей студотрядовского движения из Ростова-на-Дону, Краснодара, Севастополя, Республики Крым и Республики Адыгея соберутся для того, чтобы обменяться опытом развития студенческих отрядов на территории Юга страны. Старт мероприятию будет дан в детском оздоровительном лагере «Ласпи», где и пройдут ключевые события слета. В рамках слета студенческих отрядов запланировано проведение Окружного конкурса командиров и комиссаров линейных отрядов, Творческий фестиваль студенческих отрядов Южного федерального округа, интеллектуальная игра «Битва умов», дискотека «open air», а также разнообразные образовательные и развлекательные площадки. Гостем программы станет голос Российских студенческих отрядов, победитель Всероссийского вокального конкурса «Новая звезда», автор и исполнитель – Ольга Шевченко, — сообщили в пресс-службе Севастопольского регионального отделения молодежной организации «Российские Студенческие Отряды».

Мероприятие проходит в рамках реализации проекта-победителя Всероссийского конкурса молодежных проектов Федерального агентства по делам молодежи в 2020 году Севастопольским региональным отделением Молодежной общероссийской общественной организацией «Российские Студенческие Отряды», при поддержке Управления по делам молодежи и спорта города Севастополя.

Даты проведения слета:

  • 30 апреля – 2 мая.

Место проведения основных мероприятий слета:

  • г. Севастополь, бухта Ласпи, ДОЛ «Ласпи».

Дата, время и место проведения творческого фестиваля ЮФО:

  • 1 мая, 15:00, г. Севастополь, ул. Ленина, 25.

Дата, время и место проведения закрытия слета:

  • 1 мая, 17:00, г. Севастополь, ул. Ленина, 25.

В Севастополе соберутся 160 представителей студенческих отрядов Юга

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