В Севастополе собирают виноград

Предприятия виноградарско-винодельческой отрасли Севастополя приступили к сбору винограда урожая 2021 года. Работы по сбору первых 50 гектаров виноградников «СВЗ Агро» осмотрел директор департамента сельского хозяйства и потребительского рынка Вадим Кирпичников.

За первую декаду сентября предприятие уже собрало более 160 тонн винограда, из которых 38 тонн столового винограда сорта «Мускат янтарный» и 125 тонн винограда сорта «Пино нуар» — это один из трех основных сортов для производства игристых вин. Средняя урожайность раннего винограда традиционно ниже, чем у более поздних сортов. Сегодня это 34,65 центнеров с гектара, а по итогам года планируется, что средняя урожайность севастопольских виноградников превысит 50 центнеров с гектара, — цитирует пресс-служба Вадима Кирпичникова.

По словам директора севастопольского винодельческого завода Александра Васюкова, в планах предприятия — расширять линейку готового продукта.

Все географические условия способствуют тому, чтобы производить виноград для игристых сортов. Планы у нас грандиозные – мы хотим расширить свою линейку завода, на полках появится «Ахтиарская бухта», «Севастопольское игристое», «Балансела», которые также будут поставляться на материк, чтобы нашу продукцию знали не только в Крыму, но и за его пределами. Мы хотим выйти на уровень 10 млн бутылок по году, — заявил Александр Васюков.

Повышению урожайности прежде всего способствует обновление площадей виноградных насаждений. Его проводят в рамках государственной программы «Развитие сельскохозяйственного, рыбохозяйственного и агропромышленного комплексов города Севастополя». Бюджет возмещает аграриям до 80% расходов на закладку и уход за молодыми виноградниками.

В этом году на субсидии предприятиям виноградарско-винодельческой отрасли Севастополя, осуществляющим закладку и уход за виноградниками, уже направлено более 240 млн руб. Кроме того, будет субсидироваться и обновление виноградников, которое предприятия проведут в четвертом квартале этого года, — подчеркивает Вадим Кирпичников.

В Правительстве Севастополя отмечают: «СВЗ-Агро» является одним из активных участников государственной программы развития АПК Севастополя. В 2019 году предприятие заложило 68 гектаров новых виноградников, ещё 150 гектаров было заложено в более ранние периоды. Общая площадь плодоносящих виноградников предприятия сегодня составляет 618,5 гектаров, с которых ежегодно собирается более 2,5 тысяч тонн ягоды.

фото: пресс-служба Правительства Севастополя