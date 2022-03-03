В Севастополе собирают гуманитарную помощь для жителей Херсонской области

Волонтерский штаб «Мы вместе – Севастополь» теперь собирает гуманитарную помощь не только для беженцев, прибывших из ДНР и ЛНР в Россию, но и для жителей Украины. Сегодня стартовал сбор продуктов питания и предметов первой необходимости для Херсонской области – он продлится до конца недели.

В Севастополе на вечер вчерашнего дня было 559 украинцев, которые приехали и надеются, что им здесь окажут всестороннюю помощь. Конечно, нужно самое необходимое – продовольствие, средства гигиены, одежда. Я очень признательна ребятам, которые работают в штабе «Мы вместе», они практически круглосуточно оказывают помощь тем, кто обратился в штаб. Мы предполагаем, что сейчас в Херсонскую область из собранных продуктов будет отправлена большая часть, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя сенатора Российской Федерации Екатерину Алтабаеву.

По словам сенатора, продукты и средства гигиены были доставлены в штаб совместно с предпринимателями, которые помогали в период пандемии и сейчас не остались в стороне.

К нам на горячую линию обращаются многие жители, в частности из Новой Каховки, Геническа, люди просят привезти им продукты, лекарства. Думаем, что к концу недели сможем собрать необходимое количество продуктов и отправить в Херсонскую область, — подчеркивает руководитель штаба «Мы вместе – Севастополь» Виктория Кашлякова.

По ее словам, помогают и привозят различные продукты, предметы первой необходимости, медикаменты как предприниматели, так и неравнодушные севастопольцы.

Напомним, в штаб «Мы вместе — Севастополь» можно обратиться по адресу улица Ленина, 39. Консультацию можно получить по номерам телефонов: 8 (8692) 227-227, +7 978 625-45-63, +7 978 256-11-01.